Литва передасть Україні партію ПЗРК Stinger уже найближчими днями: що про них відомо (фото)

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте під час візиту до Києва анонсувала розширення кількості військових інструкторів і військової допомоги Україні.

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте прибула до Києва з офіційним візитом. Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем заявила, що найближчим часом зенітно-ракетний комплекс Stinger буде передано до нашої країни. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За словами прем'єра, Литва збільшуватиме кількість військових інструкторів в Україні, а також нарощуватиме постачання військової допомоги.

"Ми збільшуємо кількість військових інструкторів в Україні та надаватимемо Україні додаткове озброєння та військове обладнання. Я повідомила пану прем'єр-міністру, що найближчими днями в Україну надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся та щиро бажаю, що Україні ніколи не доведеться ними скористатися", — заявила Шимоніте.

На що здатний ПЗРК Stinger

FIM-92 Stinger — це переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря". Розроблено компанією General Dynamics. Основне призначення — знищення вертольотів і літаків ворога, що низько летять. Перебуває на озброєнні з 1981 року.

Основні характеристики ПЗРК Stinger:

Маса — 14,3 кг

Прицільна дальність — 200-4500 метрів

Максимальна дальність – 4500 метрів

Як наводиться Stinger

Базова модифікація оснащується ракетою з інфрачервоною головкою самонаведення. Ракета захоплює мету теплового випромінювання працюючого двигуна мети. Існує також версія, що працює у двох діапазонах — інфрачервоному й ультрафіолетовому. Це робить ракету стійкішою до перешкод і дозволяє вражати цілі з більшою ймовірністю.

[ + – ] Моджахед зі Stinger

Існують різні модифікації ПЗРК Stinger. За час існування ПЗРК застосовувалися в різних війнах:

війна в Афганістані

Фолклендська війна

Ангольська громадянська війна

війна в Іраку

і низка інших

Stinger у Афганістані

Переносний зенітно-ракетний комплекс відіграв важливу роль під час війни в Афганістані. Постачання Stinger моджахедам дозволило посилити смертоносну суміш у країні. В межах операції "Циклон" ЦРУ поставило близько 500 ракет до "Стінгерів" і близько 250 пускових установок.

Згідно зі Щорічним журналом ППО США за 1993 рік, артилеристи моджахедів збили приблизно 269 літаків у 340 боях. Імовірність ураження становила 79%. Проте радянські військові стверджують, що США перебільшують втрати. Насправді було збито 35 літаків і 63 вертольоти за час війни.

[ + – ] Сюжет Discovery про ПЗРК Stinger в Афганістані

Нагадаємо, Естонія передала Україні третину своїх запасів ракет для Javelin. 21 січня стало відомо, що Естонія передасть Україні ракети для ПТРК Javelin, а Литва з Латвією – ПЗРК Stinger. Для передачі озброєнь країни Балтії отримали дозвіл на постачання в США.