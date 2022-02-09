Третина всіх запасів: Естонія передала Україні ракети для ПТРК Javelin

Голова Рійгікогу Естонії Юрі Ратас заявив, що війна на Донбасі триває вже 8 років і має бути "негайно припинена".

Естонія передала Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомив речник Верховної Ради Руслан Стефанчук на спільному брифінгу з головою Рійгікога (Держборів) Естонії Юрі Ратас.

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Як підкреслив Ратас, війна на Донбасі триває вже 8 років і має бути негайно припинена. Водночас естонський політик наголосив, що 30 років тому Естонія здобула незалежність і пообіцяла собі, що ніколи не залишиться наодинці зі своїми проблемами.

"Ми багато зробили для того, щоб стати надійним союзником і партнером для країн Європейського Союзу, щоб побудувати нашу співпрацю та стати невід'ємною частиною європейської архітектури безпеки. Сьогодні ми обіцяємо Україні: ми не залишимо вас одних", — заявив Ратас.

При цьому речник Верховної Ради Стефанчук заявив, що вчинки естонських колег вражають. Також він подякував країні за передачу Україні 1/3 своїх запасів ракет до Javelin Україні для підтримки незалежності та демократії.

Зазначимо, що всього на озброєнні в Естонії близько 120 пускових установок Javelin і близько 500 ракет.

Нагадаємо, 21 січня стало відомо, що Естонія передасть Україні ракети для ПТРК Javelin, а Литва з Латвією — ПЗРК Stinger. Для передачі озброєнь країни Балтії отримали дозвіл на постачання в США.

Також міністр оборони Олексій Резніков анонсував навчання ЗСУ із застосуванням Javelin та іншої західної зброї.