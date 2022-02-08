Резніков анонсував навчання ЗСУ із застосуванням поставленої Заходом зброї

Збройні сили України відпрацюють застосування безпілотників Bayraktar та протитанкових систем Javelin і NLAW.

Міністр оборони Олексій Резніков в ефірі ток-шоу "Свобода слова" 7 лютого заявив про проведення військових навчань ЗСУ із застосуванням озброєння, поставленого союзниками та партнерами, які пройдуть з 10 по 20 лютого 2022 року.

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За словами міністра, навчання збройних сил України стануть певною відповіддю на маневри російських військ біля кордонів України.

"З 10 по 20 лютого відбуватимуться навчання українських збройних сил із застосуванням можливостей Bayraktar українських, Javelin українських і NLAW, які ми нещодавно отримали з королівства Британії", — сказав Резніков.

Голова Міноборони також перерахував локації, де відбуватимуться навчання — це полігони під Рівним, Ковелем, Овручем, Черніговом, Чугуєвом, Сумами, Одесою, а також у с. Широкий лан Миколаївської області та в Олешківських пісках на Херсонщині.

Резніков додав, що в нього відбулася бесіда із секретарем із питань оборони Великобританії, з яким обговорили перспективи подальшої військової допомоги Україні, яка враховує нові поставки зброї та комунікації.

Раніше повідомлялося, що в Україні модернізують станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга". Одним з основних завдань модернізації є суттєве підвищення характеристик цієї станції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що останнім часом Україна отримала понад тисячу тонн зброї загальною вартістю 1,5 млрд доларів.