Резников анонсировал учения ВСУ с применением поставленного Западом оружия

Вооруженные силы Украины отработают применения беспилотников Bayraktar и противотанковых систем Javelin и NLAW.

Министр обороны Алексей Резников в эфире ток-шоу "Свобода слова" 7 февраля заявил о проведении военных учений ВСУ с применением вооружения, поставленного союзниками и партнерами, которые пройдут с 10 по 20 февраля 2022.

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По словам министра, учения вооруженных сил Украины станут неким ответом на маневры российских войск у границ Украины.

"С 10 по 20 февраля будут проходить учения украинских вооруженных сил с применением возможностей Bayraktar украинских, Javelin украинских и NLAW, которые мы недавно получили из королевства Британии", — сказал Резников.

Глава Минобороны также перечислил локации где будут проходить учения — это полигоны под Ровно, Ковелем, Овручем, Черниговом, Чугуевом, Сумами, Одессой, а также в с. Широкий лан Николаевской области и в Алешковских песках на Херсонщине.

Резников добавил, что у него состоялась беседа с секретарем по вопросам обороны Великобритании, с которым обсудили перспективы дальнейшей военной помощи Украине, которая включает в себя новые поставки оружия и коммуникации.

Ранее сообщалось, что в Украине модернизируют станцию радиотехнической разведки "Кольчуга". Одной из основных задач модернизации — существенное повышение характеристик этой станции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что за последнее время Украины получила свыше тысячи тонн оружия общей стоимостью в 1,5 млрд долларов.