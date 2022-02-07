Более $1,5 млрд: Кулеба назвал объемы поставок оружия партнерами в Украину (фото)

По словам главы МИД, поставки оружия усиливают позиции нашей страны на переговорах. Ныне главная цель не допустить новой волны агрессии РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге рассказал об объемах помощи Украине за последние месяцы. Об этом передает Укринформ.

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По словам Кулебы, Украина находится на постоянной связи с партнерами и благодаря этому страна получает усиленную политическую, безопасность и экономическую поддержку.

"Благодаря этой работе на сегодняшний день Украина получает усиленную политическую, безопасность и экономическую поддержку. Ее общий объем за эти недели и месяцы пересек отметку в полтора миллиарда долларов, а объемы доставленного в Украину оборонного вооружения и военного оборудования – общий вес свыше тысячи тонн", — заявил Кулеба.

Основная цель ведомства, по словам министра, заключается в недопущении новой волны агрессии России против Украины. А рекордные поставки оружия усиливают позиции Украины во время переговоров.

[ + – ] Помощь Украине

Напомним, 5 февраля в Украину прибыл 8 борт из США с грузом для ВСУ. На нем было 86 тонн военной амуниции. 3 февраля в Украину прибыл 7-й самолет с военной помощью от США для украинской армии.

Великобритания поставила Украине около 2000 ПТРК NLAW, а 28 января украинские военные впервые отстрелялись из противотанковых комплексов.