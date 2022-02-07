Понад $1,5 млрд: Кулеба назвав обсяги зброї, які постачають партнери в Україну (фото)

За словами глави МЗС, постачання зброї посилює позиції нашої країни на переговорах. Нині головна мета – не допустити нової хвилі агресії РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу розповів про обсяги допомоги Україні протягом останніх місяців. Про це повідомляє Укрінформ.

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За словами Кулеби, Україна перебуває на постійному зв'язку з партнерами й завдяки цьому країна отримує посилену політичну безпеку та економічну підтримку.

"Завдяки цій роботі сьогодні Україна отримує посилену політичну безпеку та економічну підтримку. Її загальний обсяг за ці тижні та місяці перетнув позначку в півтора мільярда доларів, а обсяги доставленого в Україну оборонного озброєння та військового обладнання – загальна вага понад тисячу тонн", — заявив Кулеба.

Основна мета відомства, за словами міністра, недопустити нову хвилю агресії Росії проти України. А рекордне постачання зброї посилює позиції України під час переговорів.

[ + – ] Допомога Україні

Нагадаємо, 5 лютого в Україну прибув 8 борт із США із вантажем для ЗСУ. На ньому було 86 тонн військової амуніції. 3 лютого в Україну прибув 7-й літак із військовою допомогою від США для української армії.

Великобританія доставила в Україну близько 2000 ПТРК NLAW, а 28 січня українські військові вперше відстрілялися із протитанкових комплексів.