Восьмий за два тижні. в Україну з США прибув літак із вантажем для ЗСУ (фото)

За словами Міністра оборони України Олексія Резнікова, в Україну за два тижні прибуло 650 тонн військової допомоги зі США загалом, і це не останній літак із США.

В Україну прибув ще один літак із військовою допомогою з США в рамках додаткової допомоги на суму 200 млн. доларів. Це вже восьмий літак із боєприпасами для військових сил України за 2 тижні. Цього разу до Києва прибула допомога у вигляді воєнної амуніції вагою 86 тонн. Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

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Загалом з 22 січня в Україну прибуло 650 тонн оборонного спорядження від Сполучених Штатів. Глава міністерства оборони також анонсував нові постачання із США у майбутньому.

"Восьмий птах прилетів до Києва! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших збройних сил становить 86 тонн! З 22 січня 2022 року наші партнери зі США відправили в Україну вже понад 650 тонн оборонного спорядження! Далі буде", — написав Резніков.

[ + – ] Фото: Facebook Резніков Олексій [ + – ] Фото: Facebook Резніков Олексій

Нагадаємо, 3 лютого в Україну прибув 7-й літак із військовою допомогою від США для української армії. На цей раз на борту було 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Постачання стартувало 22 січня 2022 року і відбувається в рамках додаткової допомоги від США на 200 млн. доларів.

1 лютого в Україну прибув 6 борт із військовою допомогою від США. У ньому було 85 тонн боєприпасів. А п'ята партія допомоги прибула 31 січня із боєприпасами вагою 84 тонни.

За інформацією ЗМІ, всього очікується 45 таких рейсів із США в Україну в рамках військової допомоги на 200 млн. доларів.