Ще 84 тонни боєприпасів: в Україну прибув шостий борт із військовою допомогою від США (фото)

За словами Міністра оборони Олексія Резнікова, Сполучені Штати поставили в Україну вже майже 500 тонн оборонного озброєння.

В Україну прибув шостий американський літак із військовою допомогою для України. На борту було 84 тонни боєприпасів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.

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За словами Міністра, США поставили в Україну вже майже 500 тонн оборонного озброєння. Заявляється, що це не все.

"Не минуло й дня, як ми вже почали розвантажувати шосту "пташку" від наших друзів із США! 84 тонни боєприпасів прибули до Києва!" — зазначив міністр.

Зазначимо, що п'ята партія військової допомоги із США прибула вчора вночі. На борту також було 84 тонни боєприпасів.

За інформацією ЗМІ, в межах додаткової військової допомоги Україні на 200 млн доларів буде здійснено приблизно 45 рейсів. А серед зброї, що поставляється, будуть не тільки Javelin, а й засоби контрбатарейної боротьби і стрілецьке озброєння.

Нагадаємо, перший літак із військовою допомогою приземлився в Україні 22 січня. На борту було 90 тонн зброї. 23 січня прибула друга партія з 80 тоннами зброї, а третя містила в собі боєприпаси оборонного спрямування.

28 січня прибув борт із 81 тоннами боєприпасів різного калібру, 5 борт прибув учора, 31 січня.