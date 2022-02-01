Еще 84 тонны боеприпасов: в Украину прибыл шестой борт с военной помощью от США (фото)

По словам министра обороны Алексея Резникова, Соединенные Штаты поставили в Украину уже около 500 тонн оборонного вооружения.

В Украину прибыл шестой американский самолет с военной помощью для Украины. На борту находилось 84 тонны боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам министра, США поставили в Украину уже около 500 тонн оборонного вооружения. Заявляется, что это еще не все.

"Не прошло и дня как мы уже начали разгружать шестую "птичку" от наших друзей из США! 84 тонны боеприпасов прибыли в Киев!", — отметил министр.

Отметим, что пятая партия военной помощи из США прибыла вчера ночью. На борту также находилось 84 тонны боеприпасов.

По информации СМИ, в рамках дополнительной военной помощи Украине на 200 млн долларов, будет совершено около 45 рейсов. А среди поставляемого оружия будут не только Javelin, но и средства контрбатарейной борьбы и стрелковое вооружение.

Напомним, первая самолет с военной помощью приземлился в Украине 22 января. На борту находилось 90 тонн оружия. 23 января прибыла вторая партия с 80 тоннами оружия, а третья содержала в себе боеприпасы оборонительного направления.

28 января прибыл борт с 81 тоннами боеприпасов разного калибра, 5 борт прибыл вчера, 31 января.