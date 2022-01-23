"Вторая птичка в Киеве": США доставили еще одну партию вооружения Украине (фото)

По словам министра обороны Алексея Резникова, данная поставка не последняя. При этом только вчера был принят предыдущий самолет с оружием и боеприпасами.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Twitter фотографии с борта американского самолета, на котором доставили 80 тонн оружия для ВСУ.

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"Вторая птичка в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец. P.S Груз прибыл под надежной охраной", — подписана публикация к фото.

[ + – ] Пес на борту самолета с вооружением

На заднем фоне фотографии с крылом самолета можно заметить украинские грузовики МАЗ, которые будут разгружать доставленные контейнеры.

[ + – ] Передача оружия Украине: твит Алексея Резникова

Отметим, предыдущий борт с 90 тоннами оружия прибыл в Киев вчера, 22 января. В него входило летальное оружие и боеприпасы для украинских военных.

Напомним, одно из подразделений Минобороны США опубликовало фото погрузки груза для Украины. Оказалось, что США передали многофункциональные гранатометы SMAW.

Ранее Джо Байден пообещал, что США сочтет вторжением любое пересечение границ Украины со стороны РФ, а также появление "зеленых человечков в форме".