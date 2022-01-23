США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW: на что они способны (фото)

Фугасная 83-мм граната способна пробить до 20 см бетона и до 30 см кирпичной стены. Помимо этого она может уничтожать и легкобронированные цели.

Информационный портал Министерства обороны США DVIDS опубликовал фотографии с процесса подготовки партии вооружения Украине в рамках помощи. На них видны гранатометы M141 Bunker Defeat Mution или SMAW-D.

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Указывается, что дата фото — 21 января. При этом в Украину борт прибыл в ночь на 22 января. Подпись к фотографиям гласит, что на них бойцы из 436 эскадрильи военной базы раскладывают на поддонах боеприпасы, вооружение и другое оборудования для отправки в Украину для заграничной военной миссии.

Помимо этого была передана и партия ПТРК Javelin.

[ + – ] Javelin Фото: DVIDS/Mauricio Campino

Как пишет Милитарный, SMAW-D это ручная одноразовая реактивная граната, предназначенная для разрушения полевых фортификационных сооружений, пробития проходов в заграждениях и стенах зданий. В качестве снаряда используется 83-мм фугасная граната HEDP, содержащая в себе 1,1 кг взрывного вещества.

[ + – ] Стрельбы из гранатомета M141 Bunker Defeat Munition

M141 Bunker Defeat Munition действует таким образом, что при столкновении с любым объектом происходит моментальная или замедленная детонация. При стрельбе по защищенным целям подрывник среагирует мгновенно, а при стрельбе по слабозащищенным — замедленно.

[ + – ] Уничтожение бункера гранатометом SMAW-D

Один снаряд способен пробить до 20 см бетона и до 30 см кирпичной стены. Отмечается, что SMAW-D способны уничтожать и легкобронированную технику.

Характеристики SMAW-D

Калибр – 83 мм.

Масса оружия – 7,5 кг (неснаряженная). Масса оружия снаряжена – 11,8 кг (фугасный боеприпас).

Длина оружия в боевом положении – 1378 мм.

Прицельные устройства – оптический прицел 3,8x; поле зрения 6 градусов.

Номинальная скорость ракеты – 220 м/с.

Эффективная дальность – до 500 (250) м.

[ + – ] SMAW-D Фото: Википедия

Напомним, вчера, 22 января в Украину прибыл борт с 90 тоннами различного вооружения от США. Это первый пакет помощи в 2022 году.

Ранее Великобритания поставила около двух тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW. Фокус детально разобрался, что это за ПТРК, и какими характеристиками он обладает.