США передали Україні багатоцільові гранатомети SMAW: на що вони здатні (фото)

Фугасна 83-мм граната здатна пробити до 20 см бетону та до 30 см цегляної стіни. Крім цього, вона може знищувати і легкоброньовані цілі.

Інформаційний портал Міністерства оборони США DVIDS опублікував фотографії із процесу підготовки партії озброєння Україні в рамках допомоги. На них видно гранатомети M141 Bunker Defeat Mution або SMAW-D.

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Вказується, що дата фото – 21 січня. При цьому до України борт прибув у ніч проти 22 січня. Підпис до фотографій свідчить, що на них бійці з 436-ї ескадрильї військової бази розкладають на піддонах боєприпаси, озброєння та інше обладнання для відправки в Україну для закордонної військової місії.

Крім цього, була передана і партія ПТРК Javelin.

[ + – ] Javelin Фото: DVIDS/Mauricio Campino

Як пише Мілітарний, SMAW-D це ручна одноразова реактивна граната, призначена для руйнування польових фортифікаційних споруд, пробиття проходів у загородах та стінах будівель. В якості снаряду використовується 83-мм фугасна граната HEDP, що містить в собі 1,1 кг вибухової речовини.

[ + – ] Стрілянина з гранатомета M141 Bunker Defeat Munition

M141 Bunker Defeat Munition діє таким чином, що при зіткненні з будь-яким об'єктом відбувається моментальна або уповільнена детонація. При стрільбі за захищеними цілями підривник зреагує миттєво, а при стрільбі за слабко захищеними — уповільнено.

[ + – ] Знищення бункера гранатометом SMAW-D

Один снаряд здатний пробити до 20 см бетону та до 30 см цегляної стіни. Зазначається, що SMAW-D здатні знищувати та легкоброньовану техніку.

Характеристики SMAW-D

Калібр – 83 мм.

Маса зброї – 7,5 кг (неспоряджена). Маса зброї споряджена – 11,8 кг (фугасний боєприпас).

Довжина зброї у бойовому положенні – 1378 мм.

Приціл — оптичний, 3,8x; поле зору 6 градусів.

Номінальна швидкість ракети – 220 м/с.

Ефективна дальність – до 500 (250) м.

[ + – ] SMAW-D Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, вчора, 22 січня, в Україну прибув борт з 90 тоннами різного озброєння від США. Це перший пакет допомоги у 2022 році.

Раніше Велика Британія поставила близько двох тисяч протитанкових ракетних комплексів NLAW. Фокус детально розібрався, що це за ПТРК, і які характеристики він має.