Рідкісне використання: ЗСУ показали, як атакують цілі РФ ракетою M141 під Білогорівкою (відео)

Гранатомет M141 BDM (Bunker Defeat Munition) багаторазового використання розробляли, щоб задовольнити потреби армії США в протибункерній зброї.

81-ша аеромобільна бригада ЗСУ зняла досить рідкісне відео, на якому демонструється застосування ракети з американського ручного протитанкового гранатомета M141 Bunker Defeat Munition. Кадри опублікував Telegram-канал In Factum.

Гранатомет M141 Bunker Defeat Munition

На відео — український захисник 81-ї аеромобільної бригади в районі Білогорівки, Сіверський напрямок.

Гранатомет M141 BDM

Гранатомет M141

Гранатомет M141 BDM (Bunker Defeat Munition) багаторазового використання розробляли для знищення укріплених структур, він являє собою модифікацію SMAW-D (маркування "D" — багаторазовий).

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Його створювали для американської армії, щоб закрити нестачу в зброї для руйнування бункерних укріплень.

Ці системи перебувають на озброєнні Армії оборони Ізраїлю, збройних сил США і також Сил оборони України, які отримали низку таких систем від США ще до повномасштабного вторгнення. Згодом ці ракети успішно застосовувалися у війні.

Бійці підрозділу Рейнджерів армії США стріляли з M141 по різних укріплених печерах під час операцій у Тора-Бора проти афганських талібів і "Аль-Каїди".

Нагадаємо, що 18 листопада в ГУР повідомили, що у РФ збираються робити дрон "Гербера" з фанери, пінопласту й американських чипів.

Також повідомлялося, що пілоти F-15E промахнулися по БПЛА, а гармата Гатлінга виявилася неефективною.