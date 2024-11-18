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Рідкісне використання: ЗСУ показали, як атакують цілі РФ ракетою M141 під Білогорівкою (відео)

гранатомет M141 BDM, гранатомет, M141 BDM
Фото: U.S. Marine Corps | Морпіх США з гранатометом M141 BDM (Bunker Defeat Munition) на базі в Куантіко

Гранатомет M141 BDM (Bunker Defeat Munition) багаторазового використання розробляли, щоб задовольнити потреби армії США в протибункерній зброї.

81-ша аеромобільна бригада ЗСУ зняла досить рідкісне відео, на якому демонструється застосування ракети з американського ручного протитанкового гранатомета M141 Bunker Defeat Munition. Кадри опублікував Telegram-канал In Factum.

Гранатомет M141 Bunker Defeat Munition

На відео — український захисник 81-ї аеромобільної бригади в районі Білогорівки, Сіверський напрямок.

Гранатомет M141 BDM

Гранатомет M141, M141 BDM, Bunker Defeat Munition Fullscreen
Гранатомет M141

Гранатомет M141 BDM (Bunker Defeat Munition) багаторазового використання розробляли для знищення укріплених структур, він являє собою модифікацію SMAW-D (маркування "D" — багаторазовий).

Важливо
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Його створювали для американської армії, щоб закрити нестачу в зброї для руйнування бункерних укріплень.

Ці системи перебувають на озброєнні Армії оборони Ізраїлю, збройних сил США і також Сил оборони України, які отримали низку таких систем від США ще до повномасштабного вторгнення. Згодом ці ракети успішно застосовувалися у війні.

Бійці підрозділу Рейнджерів армії США стріляли з M141 по різних укріплених печерах під час операцій у Тора-Бора проти афганських талібів і "Аль-Каїди".

Нагадаємо, що 18 листопада в ГУР повідомили, що у РФ збираються робити дрон "Гербера" з фанери, пінопласту й американських чипів.

Також повідомлялося, що пілоти F-15E промахнулися по БПЛА, а гармата Гатлінга виявилася неефективною.