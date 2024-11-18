Редкое использование: ВСУ показали, как атакуют цели РФ ракетой M141 под Белогоровкой (видео)
Гранатомет M141 BDM (Bunker Defeat Munition) многоразового использования разрабатывался, чтобы восполнить потребности армии США в противобункерном оружии.
81-я аэромобильная бригада ВСУ сняла достаточно редкое видео, на котором демонстрируется применение ракеты из американского ручного противотанкового гранатомета M141 Bunker Defeat Munition. Кадры опубликовал Telegram-канал In Factum.
На видео — украинский защитник 81-й аэромобильной бригады в районе Белогоровки, Северское направление.
Гранатомет M141 BDM
Гранатомет M141 BDM (Bunker Defeat Munition) многоразового использования разрабатывался для уничтожения укрепленных структур и представляет собой модификацию SMAW-D (маркировка "D" — многоразовый).
Его создавали для американской армии, чтобы закрыть недостаток в оружии для разрушения бункерных укреплений.
Эти системы находятся на вооружении Армии обороны Израиля, вооруженных сил США и также Сил обороны Украины, которые получили ряд таких систем от США еще до полномасштабного вторжения. Впоследствии эти ракеты успешно применялись в войне.Важно
Бойцы подразделения Рейнджеров армии США стреляли из M141 по различным укрепленным пещерам во время операций в Тора-Бора против афганских талибов и "Аль-Каиды".
Напомним, что 18 ноября в ГУР сообщили, что в РФ собираются делать дрон "Гербера" из фанеры, пенопласта и американских чипов.
Также сообщалось, что пилоты F-15E промахнулись по БПЛА, а пушка Гатлинга оказалась неэффективной.