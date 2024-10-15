Мобильное решение: Rheinmetall разрабатывает переносной 40-мм гранатомет SSW40

Автоматический гранатомет позволяет вести огонь новыми среднескоростными боеприпасами MV с дальностью стрельбы до 900 метров. В целом оружие является мобильным и мощным средством огневой поддержки.

Related video

Компания Rheinmetall на выставке AUSA 2024 представила новейший 40-мм автоматический гранатомет SSW40, разработанный для повышения огневой мощи пехоты при сохранении мобильности войск. Этот гранатомет, питающийся от магазина и предназначенный для стрельбы с плеча, отличается высокой эргономикой и адаптацией для боевых действий на средних дистанциях. Подробнее о разработке рассказали 15 октября обозреватели Army Recognition.

Главной особенностью SSW40 является саморегулирующаяся система отдачи, которая позволяет использовать как низкоскоростные (LV), так и среднескоростные (MV) боеприпасы нового поколения от Rheinmetall. Боеприпасы MV обеспечивают более высокую скорость полета и плоскую траекторию, что увеличивает дальность стрельбы до 900 метров. Это значительно улучшает огневую мощь и точность гранатомета в боевых условиях.

SSW40 поддерживает широкий спектр боеприпасов, таких как фугасные осколочные (HEFRAG), противотанковые (HEDP) и другие. Кроме того, предусмотрено использование оружия в операциях с применением осветительных, дымовых и нелетальных боеприпасов, что расширяет сферу применения оружия – от классических боевых действий до сценариев в асимметричных конфликтах.

Переносной гранатомет SSW-40

Гранатомет SSW40 совместим с различными современными аксессуарами, такими как лазерные прицелы, системы управления огнем и инфракрасные программаторы. При этом интеграция с системой управления огнем FCS-TacRay Ballistic, которая оснащена лазерным дальномером и баллистическим компьютером, позволяет использовать функцию воздушного взрыва, увеличивая эффективность против целей в укрытиях.

В заключение обозреватели отметили, что SSW40 представляет собой стратегический актив для современных пехотных подразделений, предлагая мобильное и мощное средство огневой поддержки. Его компактная конструкция, высокая дальность стрельбы и возможность использования различных типов боеприпасов делают его универсальным оружием для ведения боевых действий на различных участках местности. Серийное производство SSW40 планируется начать в 2025 году.

Важно

"Калашников" показал новый подствольный ГП-46 на экспортном автомате АК-19 (фото)

Ранее сообщалось, что в Южной Корее компания LIG Nex1 представила свою новейшую разработку — 40-мм мини-ракету. Новый боеприпас совместим с подствольными гранатометами M320, что делает его интеграцию в пехотные подразделения быстрой и экономичной.