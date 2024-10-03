LIG Nex1 представила 40-мм мини-ракету для поражения легкобронированной техники

Новый боеприпас совместим с подствольными гранатометами M320. Также существует возможность его применения при помощи беспилотников, при этом боеголовка оснащена как инфракрасной, так и лазерной системами наведения.

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На международной выставке оборонных технологий KADEX 2024 в Южной Корее компания LIG Nex1 представила свою новейшую разработку — 40-мм мини-ракету. Разработка создана на базе технологий, применяемых в 40-мм гранатах, что позволило минимизировать конструкторские риски и снизить стоимость. Об этом 2 октября сообщили в Army Recognition.

Эта ракета совместима со стандартными подствольными гранатометами, включая пусковую установку M320, что делает ее интеграцию в существующие системы пехоты быстрой и экономичной.

M320 — это современный подствольный гранатомет, используемый вооруженными силами США, и его совместимость с новейшей ракетой от LIG Nex1 предоставляет пехотным подразделениям больше оперативных возможностей без необходимости в специализированных пусковых установках.

Благодаря адаптируемой конструкции, ракету можно запускать как из гранатометов, так и из легкого тубуса с минимальной отдачей, что обеспечивает дополнительную гибкость для пехоты.

Ракета оснащена неохлаждаемым инфракрасным искателем, работающим в диапазоне 8-12 мкм, что делает ее пригодной для ночных операций. По желанию заказчика возможно добавление полуактивного лазерного наведения (SAL). Общий вес ракеты составляет около 2 кг, а дальность стрельбы достигает 2 км. Бронебойная боеголовка способна эффективно поражать легкобронированную технику, а осколочные боеголовки подходят для уничтожения вражеских укреплений, таких как пулеметные гнезда или позиции с противотанковыми ракетами.

Интересной особенностью является возможность использования ракеты в качестве полезной нагрузки для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что расширяет возможности ее боевого применения. Такая гибкость делает мини-ракету LIG Nex1 привлекательной для вооруженных сил, ищущих экономичные и многофункциональные решения.

Для сравнения, аналогичные системы, такие как боеприпас Pike от компании Raytheon, предлагают схожие возможности по дальности и калибру (около 2 км), но южнокорейская разработка выделяется наличием как инфракрасной, так и лазерной систем наведения, что позволяет использовать ее как днем, так и ночью. Кроме того, возможность интеграции с беспилотными платформами придает ракете дополнительную гибкость на поле боя.

Обозреватели отметили, что 40-мм ракета впервые была представлена на выставке IDEX 2019 как разработка для южнокорейской армии, но быстро привлекла внимание международных покупателей, включая Саудовскую Аравию, которая проявила интерес к более дешевым решениям для борьбы с легкими целями, такими как мотоциклы. Стоимость одной ракеты в перспективе может снизиться до 20 миллионов вон за единицу благодаря массовому производству, что делает эту систему особенно конкурентоспособной на рынке.

Ранее сообщалось, что армия США планирует поставить на вооружение новые гранатометы XM919, которые призваны заменить существующие противотанковые системы M72, M136 и M141.