LIG Nex1 представила 40-мм мініракету для ураження легкоброньованої техніки

Новий боєприпас сумісний з підствольними гранатометами M320. Також існує можливість його застосування за допомогою безпілотників, при цьому боєголовка оснащена як інфрачервоною, так і лазерною системами наведення.

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На міжнародній виставці оборонних технологій KADEX 2024 у Південній Кореї компанія LIG Nex1 представила свою новітню розробку — 40-мм мініракету. Розробку створено на базі технологій, які застосовують у 40-мм гранатах, що дало змогу мінімізувати конструкторські ризики і знизити вартість. Про це 2 жовтня повідомили в Army Recognition.

Ця ракета сумісна зі стандартними підствольними гранатометами, включно з пусковою установкою M320, що робить її інтеграцію в наявні системи піхоти швидкою та економічною.

M320 — це сучасний підствольний гранатомет, що використовується збройними силами США, і його сумісність із новітньою ракетою від LIG Nex1 надає піхотним підрозділам більше оперативних можливостей без необхідності в спеціалізованих пускових установках.

Завдяки адаптованій конструкції, ракету можна запускати як з гранатометів, так і з легкого тубуса з мінімальною віддачею, що забезпечує додаткову гнучкість для піхоти.

Ракета оснащена неохолоджуваним інфрачервоним шукачем, що працює в діапазоні 8-12 мкм, що робить її придатною для нічних операцій. За бажанням замовника можливе додавання напівактивного лазерного наведення (SAL). Загальна вага ракети становить близько 2 кг, а дальність стрільби досягає 2 км. Бронебійна боєголовка здатна ефективно вражати легкоброньовану техніку, а осколкові боєголовки підходять для знищення ворожих укріплень, таких як кулеметні гнізда або позиції з протитанковими ракетами.

Цікавою особливістю є можливість використання ракети як корисного навантаження для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що розширює можливості її бойового застосування. Така гнучкість робить мініракету LIG Nex1 привабливою для збройних сил, які шукають економічні та багатофункціональні рішення.

Для порівняння, аналогічні системи, як-от боєприпас Pike від компанії Raytheon, пропонують схожі можливості за дальністю і калібром (близько 2 км), але південнокорейська розробка вирізняється наявністю як інфрачервоної, так і лазерної систем наведення, що дає змогу використовувати її як вдень, так і вночі. Крім того, можливість інтеграції з безпілотними платформами надає ракеті додаткової гнучкості на полі бою.

Оглядачі зазначили, що 40-мм ракету вперше представили на виставці IDEX 2019 як розробку для південнокорейської армії, але вона швидко привернула увагу міжнародних покупців, включно з Саудівською Аравією, яка зацікавилася дешевшими рішеннями для боротьби з легкими цілями, як-от мотоцикли. Вартість однієї ракети в перспективі може знизитися до 20 мільйонів вон за одиницю завдяки масовому виробництву, що робить цю систему особливо конкурентоспроможною на ринку.

Раніше повідомлялося, що армія США планує поставити на озброєння нові гранатомети XM919, які покликані замінити наявні протитанкові системи M72, M136 і M141.