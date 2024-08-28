Новий спосіб атакувати бронетехніку: Saab отримає від США $494 млн за постачання ПТРК XM919 (фото)

XM919 — нова модернізація гранатометів M136, яка, зі свого боку, була похідною від Carl Gustaf. Ці індивідуальні штурмові боєприпаси вважаються новим способом для американських солдатів вести вогонь по легкоброньованій техніці та інших цілях.

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Шведська компанія Saab отримала контракт від американської армії на постачання переносних протитанкових ракетних комплексів. У Збройних силах США планують замінити новими XM919 (або IAM — individual assault munitions, індивідуальними штурмовими боєприпасами) наявний набір протитанкових гранатометів: M72, M136 і M141. Про це повідомляється на сайті Пентагону.

На постачання нових ПТРК виділили 494,35 млн доларів, про кількість замовлених XM919 не повідомляється. У тендері також брали участь General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (у співпраці з німецькою Dynamit Nobel) і норвезькою Nammo.

Солдат американської армії тримає на плечі тубус від M136/AT4

Saab виробляє серію M136 (сімейство AT4) — один із різновидів зброї, якій IAM ідуть на зміну.

IAM — це похідна від згаданої моделі, яка, зі свого боку, була генезисом гранатомета Carl Gustaf. Тоді як Carl Gustaf можна перезаряджати та використовувати повторно, AT4 — однозарядна зброя, яка постачається зарядженою з одним снарядом калібру 84 мм.

Гранатомет M72

Із 1980-х років армія США придбала кілька варіантів AT4, зокрема так звані версії для "замкнутого простору" (confined space (CS), які спеціально розробляли для безпечної стрільби з будівель. Багато переносних протитанкових засобів не можуть безпечно використовуватися персоналом у приміщеннях або в інших видах укриттів через зворотний струмінь.

Варіант AT4CS TW, який Saab висунув на конкурс IAM, додатково містить снаряд із тандемною боєголовкою, головне призначення яких — уражати броньовані машини, особливо з додатковим захистом, наприклад, динамічним.

Нагадаємо, що для нової бригади на кордоні з Білоруссю до Польщі з Південної Кореї прибула партія гаубиць K9A1.

Також повідомлялося, що 28 серпня стало відомо, що під Дружківкою в Донецькій області за 20 км від фронту ремонтують дорогу.