Для нової бригади на кордоні з Білоруссю: до Польщі з Південної Кореї прибула партія гаубиць K9A1

K9A1 — глибока модернізація оригінальної моделі K9 Thunder. Виробляється південнокорейською Hanwha Defense і вважається однією з найбільш передових і ефективних гаубиць у світі.

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Польське агентство оборонних закупівель оголосило, що з Південної Кореї прибула нова партія з 12 самохідних гаубиць K9A1. Hanwha Aerospace виконує контракт, підписаний з Міністерством оборони Польщі. Про це пише Army Recognition.

Ці гаубиці отримає нова польська бригада, дислокована на кордоні з Білоруссю.

У липні 2022 року Польща підписала перший контракт із Hanwha Aerospace на постачання 212 гаубиць K9A1. Перша партія з 24 артилерійських систем прибула в грудні 2022 року. У 2023 році Hanwha поставила Варшаві ще 40 K9. За угодою, усі системи передадуть замовнику до 2026 року. Вартість контракту оцінюють у 2,4 млрд доларів.

До всього іншого, у грудні 2023 року польське керівництво підписало ще один контракт із південнокорейською Hanwha, що передбачає постачання додаткових артилерійських систем. Угода вартістю 2,6 млрд доларів США передбачає постачання шести гаубиць K9A1 і 146 самохідних гаубиць K9PL (польська версія K9 з підсистемами польського виробництва).

Гаубиці K9

K9A1 — це розробка Hanwha Defense, яка являє собою модернізовану версію K9 Thunder, вперше випущену в 90-х роках збройовою корпорацією Samsung Techwin.

K9 Thunder, вироблена Hanwha Defense, вважається однією з найбільш передових і ефективних гаубиць у світі. K9A1 — глибока модернізація оригінальної моделі, яка з'явилася в спробі значно поліпшити бойові можливості південнокорейської артилерії.

K9A1 має основні характеристики K9 Thunder:

Фото: Creative Commons | Гаубиці K9A1

висока прохідність і мобільність завдяки гусеничному шасі;

висока скорострільність, далекобійність;

в оновленої версії K9A1 вдосконалено навігаційну систему;

нова система управління вогнем;

поліпшений зв'язок для командної роботи;

K9A1 оснащена додатковою бронею для більшої стійкості до балістичних загроз;

активні системи захисту для протидії ракетним атакам;

напівавтоматична система заряджання;

скорострільність K9A1 — шість пострілів за хвилину різними типами сумісних снарядів калібру 155 мм (такими, як у гаубиці Caesar);

максимальна дальність K9A1 з реактивними снарядами — 55 км.

Ціна K9 Thunder

Відомо, що експортна ціна танка Самсунг К9, за якою їх у 2017 році продавали Фінляндії, — 200 млн доларів за 48 штук. Тобто 4,16 млн за одну одиницю.

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