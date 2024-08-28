Шпигував на найгарячішому напрямку: у Покровську затримали працівника "Укрзалізниці" (фото)

Мешканець Покровського району був дистанційно завербований ФСБ РФ. Ворога цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ.

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Контррозвідка затримала співробітника регіонального підрозділу АТ "Укрзалізниця", який працював поблизу передової на Донеччині. За вказівкою ФСБ РФ фігурант шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку фронту, де зафіксовано найбільшу кількість боєзіткнень. Про це інформують в Службі безпеки.

Передусім ворога цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ. Також через свого агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокації мостів, які використовують ЗСУ на східному фронті.

Отримані розвідувальні дані агресор планував використати для підготовки бойових операцій, спрямованих на прориви до райцентру.

Щоб зібрати інформацію, агент об’їжджав місцевість, а також під час бесід намагався випитувати потрібні йому відомості у своїх колег. Після чого агент складав "звіт", в якому формував текстовий опис і відображав потенційні цілі на електронних картах.

Як встановило розслідування, мешканець Покровського району був дистанційно завербований ФСБ РФ навесні цього року. У прокремлівських Телеграм-каналах чоловік публікував антиукраїнські коментарі, через що на нього звернули увагу ворожі спецслужби.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Як інформують у прокуратурі, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, депутатка Кам'янець-Подільської міськради Хмельницької області "зливала" росіянам інформацію щодо місцерозташування сил ППО. До співпраці із ворогом вона також завербувала двох своїх дорослих дітей.

Також Фокус писав, що український снайпер ССО навів російський "Іскандер" на місце розташування свого ж підрозділу, коли перебував на ротації. Через російський удар загинули військовослужбовці.