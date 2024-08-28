Шпионил на самом горячем направлении: в Покровске задержали работника "Укрзализныци" (фото)

Житель Покровского района был дистанционно завербован ФСБ РФ. Врага интересовали координаты опорных пунктов и огневых позиций украинских войск.

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Контрразведка задержала сотрудника регионального подразделения АО "Укрзализныця", который работал вблизи передовой в Донецкой области. По указанию ФСБ РФ фигурант шпионил за Силами обороны на Покровском направлении фронта, где зафиксировано наибольшее количество боестолкновений. Об этом информируют в Службе безопасности.

Прежде всего врага интересовали координаты опорных пунктов и огневых позиций украинских войск. Также через своего агента оккупанты надеялись узнать о геолокации мостов, которые используют ВСУ на восточном фронте.

Полученные разведывательные данные агрессор планировал использовать для подготовки боевых операций, направленных на прорывы в райцентр.

Чтобы собрать информацию, агент объезжал местность, а также во время бесед пытался выспрашивать нужные ему сведения у своих коллег. После чего агент составлял "отчет", в котором формировал текстовое описание и отображал потенциальные цели на электронных картах.

Как установило расследование, житель Покровского района был дистанционно завербован ФСБ РФ весной этого года. В прокремлевских Телеграмм-каналах мужчина публиковал антиукраинские комментарии, из-за чего на него обратили внимание вражеские спецслужбы.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Как информируют в прокуратуре, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Напомним, депутат Каменец-Подольского горсовета Хмельницкой области "сливала" россиянам информацию о месторасположении сил ПВО. К сотрудничеству с врагом она также привлекла двух своих взрослых детей.

Также Фокус писал, что украинский снайпер ССО навел российский "Искандер" на место расположения своего же подразделения, когда сам находился на ротации. Из-за российского удара погибли военнослужащие.