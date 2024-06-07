Завербовала собственных детей: СБУ задержала депутата, которая работала на ФСБ (фото, видео)

По данным следствия, подозреваемая — депутат местного совета в Хмельницкой области, которая "сливала" россиянам информацию о месторасположении сил ПВО.

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Контрразведка Службы безопасности задержала агентурную группу ФСБ, которая действовала в Хмельницкой области. Выяснилось, что с врагом сотрудничала депутат местного совета и двое ее детей: 42-летний сын и 37-летняя дочь. Об этом сообщают в СБУ.

Женщина с детьми пытались выявить пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, которые обороняют область от российских обстрелов.

Задержан сын депутата Фото: СБУ

Также ФСБ интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава, военной техники и складов с вооружением ВСУ.

Депутат с детьми на собственном авто просто ездила по области под видом семейных поездок. Сама она скрыто фотографировала все, что от нее ожидали в ФСБ, а сын делал пометки на картах Google.

Полученную информацию депутат обобщала, а затем в форме агентурного "отчета" отправляла в мессенджере своему куратору в ФСБ.

Как утверждают силовики, за свою деятельность она получала деньги, которые поступали на карточку дочери.

СБУ разоблачили их, как сообщают, "еще на начальном этапе их разведывательной деятельности" и задокументировали все действия.

Задержали троицу во время очередного рейда по области, пока они шпионили за огневыми группами противовоздушной обороны.

Задержание депутата

В СБУ объяснили, что депутат попала в поле зрения ФСБ в начале 2024 года, когда оставляла пророссийские комментарии в соцсети "Одноклассники".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас женщина с детьми находится под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев предупреждал, что на территории Украины есть шпионы Российской Федерации, которые пытаются обнаружить военные объекты. Селезнев сказал, что враг охватил "шпионской сетью" почти все регионы страны.