Ищут военные базы: РФ охватила шпионской сетью почти все регионы Украины, — полковник ВСУ

По словам бывшего спикера Генштаба Владислава Селезнева, зафиксировано активное наблюдение врага за движением средств военно-технической поддержки переданной западными партнерами. Впоследствии по ним оккупанты могут осуществлять ракетное поражение.

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На территории Украины есть шпионы Российской Федерации, которые работают над выявлением военных объектов. Противник охватил"шпионской сетью" почти все регионы страны. Об этом рассказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Селезнева, существуют определенные инсайдерские сведения о деятельности шпионских разведывательных структур России и их представителей в разных уголках Украины, в том числе и в западных регионах.

"То есть враг охватил своей шпионской сетью почти все регионы нашей страны. Они работают на то, чтобы выявлять важные стратегического значения военные объекты", — заявил он.

Бывший представитель Генштаба отметил, что зафиксировано активное наблюдение врага за движением средств военно-технической поддержки от западных партнеров. Кроме этого, противник работает над выявлением военных баз.

"Враг смотрит где все эти вещи хранятся и именно по тем местам осуществляется ракетное поражение. Поэтому нужно проводить контрразведывательные мероприятия, чтобы меньше не касающихся этих процессов людей, имели определенную информацию", — говорится в сообщении.

Селезнев отметил, что для противодействия вражеским намерениям важно и рассредоточение, ведь чем больше будет ячеек, на которых будут храниться важные для украинской армии средства материально-технического обеспечения, тем меньше шансов у оккупантов попасть одномоментно в склады, базы и арсеналы, чтобы разрушить все, что сейчас необходимо на поле боя.

Напомним, ранее издание The Financial Times сообщало, что Россия возобновила шпионскую войну с Западом.

Также 5 марта СМИ писали, что Бельгия депортировала десятки шпионов РФ, которые работали под прикрытием дипломатов.