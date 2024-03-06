"Огромная машина": РФ создала сеть шпионов большую за времена холодной войны, — FT

После депортации сотен дипломатов-шпионов российские спецслужбы трансформировались и стали еще мощнее. Разведчики говорят, что почти каждую неделю становится известно об очередной операции РФ.

Related video

Россия возобновила шпионскую войну с Западом. Недавно Кремль опубликовал перехват телефонного разговора старших офицеров Бундесвера, которые обсуждали потенциальную поставку крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает The Financial Times.

"Игра в кошки-мышки вернулась", — сказал один из офицеров западной разведки.

"Российская деятельность такая же или даже выше, чем во время холодной войны", — сообщил другой.

"Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда", — заявил третий офицер.

Сейчас фактически каждую неделю появляется очередная тайная операция, которая показывает, насколько далеко российские шпионы проникли в Европу с начала полномасштабной войны в Украине. 27 февраля Иван Тихомир стал шестым болгарином, которому предъявили обвинения в участии в российской шпионской группе в Британии. За две недели перед этим в Испании нашли расстрелянного бывшего российского летчика Максима Кузьминова. Еще перед тем Франция обнаружила сеть из 193 сайтов, которые должны были распространять дезинформацию к выборам в Европарламенте.

Важно

Ракеты Taurus и военные НАТО: как отреагировал мир на утечку данных Бундесвера, — СМИ

Самым взрывным ударом РФ стал разговор немецких чиновников о Taurus. Офицеры Люфтваффе разговаривали через незащищенную ссылку. Немецкие официальные лица говорят, что это стало откровенной попыткой президента Владимира Путина разделить украинских союзников.

С 2022 года военная разведка ГРУ, ФСБ и Служба внешней разведки перегруппировали и обновили свои силы, чтобы повысить шансы на успех в своих операциях. Приоритеты остались такими же, что и до полномасштабной войны — похищение западных секретов, увеличение разногласий в НАТО и подрыв поддержки Украины. Методы РФ стали более изобретательными.

Одно из самых больших изменений в Кремле является активизация использования иностранцев в собственных целях.

"[Прокси] могут и не знать, что они работают на россиян, они могут быть преступниками или другими лицами, которым платят", — заявил разведчик.

Также Москва может давить на родственников эмигрантов, чтобы те за рубежом начинали сотрудничать с ними. Тактика использования прокси имеют свои плюсы, в частности есть больше возможностей отрицать их причастность. Они также могут быть эффективными для создания экспортных схем для уклонения от санкций или проникновения в компьютерные сети.

Однако таких агентов будет сложно контролировать в условиях отсутствия шпиона на месте. Кремль для этого вербует людей без военного опыта, чтобы они не имели военного прошлого. Сейчас традиционными шпионскими методами РФ действует в нейтральной Швейцарии и Австрии. Также они усилились в Турции и ОАЭ.

Напомним, 5 марта СМИ писали, что Бельгия депортировала десятки шпионов РФ, которые работали под прикрытием дипломатов.

Также в ГУР Минобороны заявили, что слив переговоров Бундесвера показывает угрозу со стороны РФ для всего мира.