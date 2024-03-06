"Величезна машина": РФ створила мережу шпигунів більшу за часи холодної війни, – FT

Після депортації сотень дипломатів-шпигунів російські спецслужби трансформувалися та стали ще потужнішими. Розвідники кажуть, що майже щотижня стає відомо про чергову операцію РФ.

Related video

Росія відновила шпигунську війну із Заходом. Нещодавно Кремль опублікував перехоплення телефонної розмови старших офіцерів бундесверу, які обговорювали потенційне постачання крилатих ракет Taurus Україні. Про це повідомляє The Financial Times.

"Гра в кішки-мишки повернулася", — сказав один із офіцерів західної розвідки.

"Російська діяльність така ж або навіть вища, ніж під час холодної війни", — повідомив інший.

"Російська розвідка — це величезна машина, і вона знову робить те, що робила завжди", — заявив третій офіцер.

Зараз фактично щотижня зʼявляється чергова таємна операція, яка показує, наскільки далеко російські шпигуни проникли в Європу з початку повномасштабної війни в Україні. 27 лютого Іван Тихомір став шостим болгарином, якому висунули звинувачення в участі в російській шпигунській групі в Британії. За два тижні перед цим в Іспанії знайшли розстріляного колишнього російського льотчика Максима Кузьмінова. Ще перед тим Франція виявила мережу зі 193 сайтів, які мали поширювати дезінформацію до виборів у Європарламенті.

Важливо

Ракети Taurus і військові НАТО: як відреагував світ на витік даних Бундесверу, — ЗМІ

Найвибуховішим ударом РФ стала розмова німецьких чиновників про Taurus. Офіцери Люфтваффе розмовляли через незахищене посилання. Німецькі офіційні особи кажуть, що це стало відвертою спробою президента Володимира Путіна розділити українських союзників.

Із 2022 року військова розвідка ГРУ, ФСБ та Служба зовнішньої розвідки перегрупували й оновили свої сили, щоб підвищити шанси на успіх у своїх операціях. Пріоритети залишилися такими ж, що й до повномасштабної війни, — викрадення західних секретів, збільшення розбіжностей у НАТО й підрив підтримки України. Методи РФ стали винахідливішими.

Одна з найбільших змін у Кремлі — це активізація використання іноземців у власних цілях.

"[Проксі] можуть і не знати, що вони працюють на росіян, вони можуть бути злочинцями або іншими особами, яким платять", — заявив розвідник.

Також Москва може тиснути на родичів емігрантів, щоб ті за кордоном починали співпрацювати з ними. Тактика використання проксі мають свої плюси, зокрема, є більше можливостей заперечувати їхню причетність. Вони також можуть бути ефективними для створення експортних схем для ухилення від санкцій або проникнення в компʼютерні мережі.

Проте таких агентів буде складно контролювати в умовах відсутності шпигуна на місці. Кремль для цього вербує людей без військового досвіду, щоб вони не мали військового минулого. Наразі традиційними шпигунськими методами РФ діє в нейтральній Швейцарії та Австрії. Також вони посилилися в Туреччині й ОАЕ.

Нагадаємо, 5 березня ЗМІ писали, що Бельгія депортувала десятки шпигунів РФ, які працювали під прикриттям дипломатів.

Також у ГУР Міноборони заявили, що злив переговорів бундесверу показує загрозу з боку РФ для всього світу.