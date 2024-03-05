"Загрожують всьому світу": у ГУР висловились про злив розмови офіцерів Бундесверу (відео)

В українській розвідці підкреслили, що загроза з боку РФ має "глобальний характер". Представник відомства Андрій Юсов розповів, якою має бути реакція світу на небезпечну ІПСО.

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Російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала запис розмови німецьких офіцерів щодо ракет Taurus та знищення Кримського моста. Злив в ефірі телемарафону 5 березня прокоментував представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов.

Він відмовився коментувати дії партнерів, однак висловився щодо дій РФ.

"І ця історія зокрема, і інші показують, наскільки небезпечними залишаються спецслужби Росії", — підкреслив Юсов.

З його слів, ворожі спецслужби становлять загрозу й у питанні проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО).

"Зрозуміло, що так, це частина ІПСО, спрямована проти України та на розвал або дестабілізацію проукраїнської міжнародної коаліції", — підтвердив представник розвідки.

Він зазначив, що подібні російські операції мають сприяти міжнародній консолідації. Зокрема, ще більше об’єднувати країни навколо підтримки України.

"Загроза від держави-терориста — від Російської Федерації — має глобальний характер і не обмежується лише Україною. Вони справді загрожують всьому світу — цивілізованій його частині й вільним демократіям усім, без винятків", — заявив Юсов.

Коментар Андрія Юсова (про витік розмови німецьких офіцерів — з 4:42)

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що запис розмови офіцерів Повітряних сил — справжній. Він назвав витік інформації "великою проблемою".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що злив стався через "індивідуальну помилку" одного зі співрозмовників. Офіцер під’єднався із Сінгапуру, використавши мобільний зв'язок або Wi-Fi.