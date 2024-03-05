Усе через одну людину: у Німеччині пояснили, як стався витік розмови про Taurus

За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, бесіда відбувалася через захищену платформу, проте один з учасників секретної конференції знехтував правилами безпеки й під'єднався через звичайний мобільний інтернет або Wif-Fi, бувши на авіашоу в Сінгапурі.

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Витік конфіденційної розмови німецьких офіцерів, що стосується постачання Україні ракет Taurus, стався через "індивідуальну помилку" одного учасника бесіди. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає російська служба DW.

За заявою Пісторіуса, бесіда між чотирма офіцерами відбувалася відповідно до встановлених правил через інтернет-платформу Webex, захищену версію якої для подібних обговорень застосовують збройні сили Німеччини. Однак один зі співрозмовників узяв участь у розмові з Сінгапуру і використовував для підключення "незахищений канал передачі даних", тобто мобільний зв'язок або мережу Wi-Fi.

Згідно з даними Bild, це міг бути бригадний генерал Франк Грефе, який прибув до Сінгапуру на авіаційне шоу. Міністр зазначив, що такі заходи на кшталт авіаційних шоу є зручною можливістю для російських спецслужб. Пісторіус також підкреслив, що системи зв'язку німецьких військових залишилися недоторканними.

У межах інциденту триває дисциплінарне розслідування, проте особисті наслідки для учасників конференції наразі не розглядаються. Пісторіус зазначив, що не має наміру пожертвувати своїми найкращими офіцерами заради інтересів інших країн, включно з Росією.

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що Росія перехопила переговори між генерал-лейтенантом Інго Герхарцем і трьома старшими офіцерами Люфтваффе, коли вони використали стандартне готове програмне забезпечення для відеоконференцій Webex, що працювало в офісі, для надсекретного військового планування, де обговорювали питання постачань ракет Taurus та удари по незаконно збудованому Керченському мосту (Кримський міст).

Німеччина повідомила, що проводить розслідування у зв'язку з тим, що вона назвала очевидною спробою підслуховування з боку Росії.