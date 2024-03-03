У Німеччині розслідують витік розмови про присутність в Україні іноземних військових, — ЗМІ

За словами журналістів, бесіда опинилася в розпорядженні російської розвідки. У ній генерал і кілька офіцерів німецьких ВПС обговорюють постачання Києву далекобійних ракет Taurus радіусом 500 км.

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У Міноборони Німеччини підтвердили, що високопоставлених німецьких офіцерів прослуховували, і що вони обговорювали військову допомогу Україні на слабо захищеній онлайн-платформі WebEx. Проводиться розслідування. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Розмова опинилася в розпорядженні російської розвідки. У ній генерал і кілька офіцерів німецьких ВПС обговорюють постачання Силам оборони України далекобійних Taurus, дальністю 500 км. В обговоренні також йшлося про те, що в Україні вже зараз перебувають військовослужбовці з Великої Британії, Франції та США. Вони допомагають у поводженні із західною технікою.

Джерела журналістів, знайомі з деталями розслідування, кажуть, що WebEx — комерційна платформа для онлайн-конференцій. Нею користуються військові та інші секретні відомства Німеччини.

"Те, що сталося, має стати тривожним сигналом", — зазначило джерело журналістів.

Наразі з'ясовується, з якої причини військові користувалися незахищеним зв'язком і обговорювали важливі питання. Відомо, що один з офіцерів використовував конференц-додаток через свій мобільний пристрій у номері готелю в Сінгапурі. Додаткових інцидентів із прослуховуванням поки що не виявили.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян виклала в мережі 38-хвилинний аудіозапис бесіди німецьких військовослужбовців. За її словами, аудіо передали їй "товариші в погонах". Стверджувалося, що в перехопленій розмові брали участь інспектор ВПС генерал-лейтенант Інго Герхартц, начальник відділу операцій і навчань командування ВПС Франк Грефе, представник центру повітряних операцій космічного командування Штефан Фенске і ще один співробітник того самого підрозділу з прізвищем Фроштедте.

Один із представників ВПС Німеччини зазначив, що для руйнування Кримського мосту знадобиться не 10 і не 20 ракет Taurus, через його розміри. Але все залежить від політичних "червоних ліній".

Судячи зі слів військових, керівництво німецької армії допускає передачу Києву 100 ракет Taurus. ЗСУ було б потрібно шість годин, щоб запустити ракету після отримання розвідданих про нову ціль. За достатньої підготовки бійців і потрібних розвідданих. На навчання українського персоналу знадобилося б від двох тижнів до чотирьох місяців.

Головне питання — як вибирати цілі ударів і уникнути безпосередньої участі німецьких військових. За словами Герхартца, з Taurus українцям могли б допомогти американці.

Нагадаємо, що у РФ злили аудіозапис переговорів Бундесверу, під час яких обговорювали удар по Кримському мосту ракетами Taurus.

Також повідомлялося, що Британія підштовхує Німеччину почати постачання Україні ракет Taurus.