В Германии расследуют утечку разговора о присутствии в Украине иностранных военных, — СМИ

По словам журналистов, беседа оказалась в распоряжении российской разведки. В ней генерал и несколько офицеров немецких ВВС обсуждают поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus радиусом 500 км.

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В Минобороны Германии подтвердили то, что высокопоставленных немецких офицеров прослушивали, и что они обсуждали военную помощь Украине на слабо защищенной онлайн-платформе WebEx. Проводится расследование. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Разговор оказался в распоряжении российской разведки. В нем генерал и несколько офицеров немецких ВВС обсуждают поставки Силам обороны Украины дальнобойных Taurus, дальностью 500 км. В обсуждении также шла речь о том, что в Украине уже сейчас находятся военнослужащие из Великобритании, Франции и США. Они помогают в обращении с западной техникой.

Источники журналистов, знакомые с деталями расследования, говорят, что WebEx — коммерческая платформа для онлайн-конференций. Ею пользуются военными и другие секретными ведомства Германии.

"Произошедшее должно стать тревожным сигналом", — отметил источник журналистов.

Сейчас выясняется, по какой причине военные пользовались незащищенной связью и обсуждали важные вопросы. Известно, что один из офицеров использовал конференц-приложение через свое мобильное устройство в номере отеля в Сингапуре. Дополнительных инцидентов с прослушкой пока не обнаружили.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян выложила в сети 38-минутную аудиозапись беседы немецких военнослужащих. По ее словам, аудио передали ей "товарищи в погонах". Утверждалось, что в перехваченном разговоре участвовали инспектор ВВС генерал-лейтенант Инго Герхартц, начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, представитель центра воздушных операций космического командования Штефан Фенске и еще один сотрудник того же подразделения с фамилией Фроштедте.

Один из представителей ВВС Германии отметил, что для разрушения Крымского моста понадобится не 10 и не 20 ракет Taurus, в силу его размеров. Но все зависит от политических "красных линий".

Судя по словам военных, руководство немецкой армии допускает передачу Киеву сотни ракет Taurus. ВСУ было бы нужно шесть часов, чтобы запустить ракету после получения разведданных о новой цели. При достаточной подготовке бойцов и нужных разведданных. На обучение украинского персонала понадобилось бы от двух недель до четырех месяцев.

Главный вопрос — как выбирать цели ударов и избежать непосредственного участия немецких военных. По словам Герхартца, с Taurus украинцам могли бы помочь американцы.

Напомним, что в РФ слили аудиозапись переговоров Бундесвера, во время которых обсуждали удар по Крымскому мосту ракетами Taurus.

Также сообщалось, что Британия подталкивает Германию начать поставки Украине ракет Taurus.