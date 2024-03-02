"Большая проблема": Шольц проверит разговоры военных об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту

Канцлер считает "серьезной утечкой" попавшие в открытый доступ обсуждения военных воздушных сил Бундесвера о поставках Киеву крылатых ракет. Москва специально слила эти разговоры, чтобы сорвать поставки вооружений, говорят немецкие политики.

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Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность аудиозаписи разговора немецких офицеров воздушных сил, в котором они обсуждали поставки Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщило немецкое агентство DPA.

Глава немецкого правительства во время визита в Ватикан заявил, что данный факт является "серьезной утечкой информации" и "большой проблемой". Шольц обещает оперативные разъяснения.

"По этой причине сейчас это выясняется очень тщательно, интенсивно и быстро", — отметил канцлер.

Федеральное управление военной контрразведки инициировало все необходимые меры, добавил вещатель ZDF.

Перехват разговоров чиновников Бундесвера: что произошло?

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала "перехват разговоров" чиновников воздушных сил Германии, в которой они обсуждали поставки Киеву крылатых ракет Taurus.

Разговоры длятся около 20 минут, за это время военные затрагивают тему уничтожения Крымского моста. Собеседники немецких СМИ в Бундесвере считают запись подлинной.

Депутат от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер считает, что Россия специально слила разговоры военных, чтобы Украина не получила ракеты Taurus.

Напомним, бывший министр обороны Бен Уоллес обвинял Шольца в нерешительности из-за того, что он не отправляет Украине ракеты Taurus. Поведение Шольца показало, что "он — не тот человек, не в той должности и не в то время", подчеркивал Уоллес.

Бундестаг в конце февраля не смог проголосовать за отправку Украине крылатых ракет Taurus. Проект резолюции не поддержали многие члены партий "зеленых" и Свободная демократическая партия Германии.