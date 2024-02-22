Бундестаг проголосовал против поставок дальнобойных ракет Taurus Украине

Несмотря на призыв лидера парламентской фракции ХДС/ХСС Фридриха Мерца поддержать резолюцию, за проголосовали всего 182 депутата.

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В Бундестаге прошло очередное голосование по вопросу отправки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Предложение парламентской группы ХДС/ХСС, в котором прямо упоминалась эта немецкая система вооружения, не получило большинства — за проголосовали всего 182 депутата, против — 480, воздержались 5. Об этом 22 февраля сообщили в Die Welt.

Против проекта резолюции проголосовали многие члены партий "зеленых" и Свободная демократическая партия Германии (СвДП), которые в свое время неоднократно выступали с поддержкой предоставления Киеву дальнобойных ракет. Теперь же свою позицию они обосновали тем, что инициатива была выдвинута к парламентскому обсуждению "на фоне опасений за немецких солдат"

"Конечно, фракция СвДП выступает за поставку Taurus, однако я считаю неудовлетворительным то, что мы проводим эти дебаты сегодня на фоне опасений наших солдат", — сказал депутат от СвДП Нильс Грюндер.

В свою очередь председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что голосовала за резолюцию, поскольку предложение ХДС/ХСС о "настоящем поворотном моменте в немецкой внешней политике и политике безопасности" призывало к немедленной поставке запрошенных систем вооружений, имеющихся в Германии, и крылатые ракеты Taurus там были четко названы.

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Перед голосованием лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц призвал депутатов других политических сил поддержать резолюцию.

"Украина все еще не получает всех материалов, которые ей срочно необходимы для эффективного противостояния российской агрессии", — сказал он.

Лидер ХДС Маркус Зедер также назвал поставку крылатых ракет Украине настоятельной необходимостью.

"Было бы обидно, если бы Германия не смогла поставить оружие, которое она действительно может поставить, и которое действительно может повлиять на оборонительную кампанию Украины против России… Нежелание немецкого правительства непонятно", — сказал он.

Напомним, дебаты в политических кругах Германии о предоставлении ракет Taurus Украине длятся с прошлого года. В сентябре 2023, глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала немедленно отправить в Украину это вооружение, добавив при этом, что ВСУ могут использовать дальнобойные немецкие ракеты для ударов по территории агрессора.