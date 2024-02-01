"Сыт по горло": Писториус "устал" слушать дебаты про поставки Taurus для Украины, — СМИ

По словам немецкого министра обороны, президент РФ Владимир Путин не собирается останавливаться на Украине и пойдет дальше. При этом решения по дальнобойным ракетам все еще нет.

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В Германии продолжаются дебаты касаемо того, передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, или все же нет. Министр обороны Борис Писториус уже не может об этом слышать, передает N-TV.

Авторы материала отметили, что немецкий министр устал от постоянных дискуссий по поводу передачи нового вооружения Украине, о чем он явно дал понять в Бундестаге. В результате, это может подорвать надежды со стороны Киева.

Он "сыт по горло" дебатами, которые продолжаются, заявил министр во время обсуждения бюджета Германии.

"Как будто речь идет о том, поставляем ли мы все, что возможно, или берем на себя часть свободы и ответственности за принятие этого решения сами", — заявил Борис Писториус.

Отдельно в материале напомнили, что Германия является вторым по величине поставок союзником Украины, однако решение по ракетам Taurus так и не было принято.

Одной из причин является решение канцлера Олафа Шольца. Еще в октябре он заявил, что в ближайшее время Киев не получит этот вид вооружения из-за неких опасений. Дальность полета ракеты составляет 500 километров, в результате чего может быть атакована и российская территория. Соответственно, в Берлине переживают, что Германия может якобы быть втянута в войну.

В то же время, немецкие парламентские фракции выступают за то, чтобы решение было положительным и ВСУ смогли воспользоваться этим вооружением.

"Если вы серьезно относитесь к Украине, то это должно быть решено здесь, в немецком Бундестаге", — заявил заместитель лидера парламентской группы ХДС/ХСС Йоханн Вадефул.

Министр обороны Германии Борис Писториус отдельно заявил, что империалистические амбиции российского президента Владимира Путина не закончится Украиной и Кремль захочет дальше сдвигать границы. В связи с этим Берлин должен продолжить поддерживать Украину.

Напомним, 24 января немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Великобритания планирует купить немецкие ракеты Taurus, чтобы иметь возможность отправить в Украину больше ракет Storm Shadow. В издании заявили, ссылаясь на свои источники, что инициатива по обмену ракетами рассматривается в ФРГ уже несколько недель.

26 января сообщалось, что Борис Писториус не подтвердил "обмен" Taurus на Storm Shadow. Министерству обороны Германии ничего не известно про такую сделку.