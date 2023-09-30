"Международное право позволяет": Украина сможет бить ракетами Taurus по России, — Бундестаг

Глава оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн подтвердила, что ВСУ могут использовать дальнобойные немецкие ракеты для ударов по территории агрессора. Она подчеркнула, что с поставкой Taurus нельзя медлить.

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Председательница Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн требует, чтобы Германия немедленно отправила в Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Ее слова об этом процитировали в издании Spiegel 30 сентября.

"Теперь мы должны немедленно доставить Taurus, потому что прицельным использованием крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российские поставки", — заявила она.

Штрак-Циммерманн предупредила канцлера Германии Олафа Шольца о последствиях промедления в принятии решения о предоставлении Taurus.

"Каждый из нас взвешивает вещи. Но вы также можете продолжить страдания, слишком долго колеблясь", — отметила она.

Председательница Комитета Бундестага по вопросам обороны подтвердила, что не выступает против применения немецких ракет для нанесения ударов по территории РФ.

"Международное право также позволяет Украине атаковать военные цели на территории российского агрессора. Абсолютно независимо от того, где было изготовлено оружие и кто его поставлял", — добавила немецкая чиновница.

Снимок ракеты Taurus Фото: MBDA Deutchland

Ракеты Taurus: характеристики

Как писал Фокус, ракета Taurus KEPD 350/150 — это подзвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность". Она способна наносить высокоточные удары и поражать высокозащищенные и углубленные цели.

Базовая модель KEPD-350 имеет боевую часть весом 481 килограмм, которая содержит почти 50 килограммов взрывчатого вещества. Масса заправленной ракеты составляет 1360 килограммов, а пустой — 1080. Ее скорость полета составляет от 0.6 до 0.95 М.

По предположению аналитика Defense Express Сергея Згурца, те ракеты Taurus, которые получит Украина, будут иметь ограниченную дальность — до 300 километров вместо 500.

Напомним, в СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц не дает согласия на поставку ракет Taurus из-за страха ударов по территории России. Он требовал гарантий, что ВСУ не будут бить по РФ. Кроме того, Шольц не хочет отправлять в Украину немецких специалистов, ведь боится "прямой конфронтации" с Москвой.

Недавно в МИД Германии заявляли, что Украина до сих пор не получила дальнобойные ракеты из-за проверки их технического состояния. Министр Анналена Бербок объяснила, что немцы хотят убедиться в исправности вооружения перед его поставкой.