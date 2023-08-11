"Есть ограничения": эксперт рассказал о возможной дальности ракет Taurus, которые получит Украина (видео)

Поставщики накладывают ограничения по дальности ракет, которые передают Киеву, рассказал аналитик.

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Аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что Германия ограничит дальность крылатых дальнобойных ракет Taurus, которые передаст Украине, с 500 до 300 километров. Об этом он сообщил в эфире "Эспрессо".

"Немецкая ракета Taurus, могу на 100% говорить о том, что она будет иметь дальность до 300 км", — сказал Сергей Згурец.

Именно такие ограничения накладываются поставщиками ракет в Украину. Он отметил, что оригинальная дальнобойная крылатая ракета Taurus должна поражать цели на расстоянии 500 километров. Ракета Storm Shadow также может осуществлять поражение целей на расстоянии до 500 километров, однако сейчас есть определенные ограничения по дальности ракет, которые получает Украина.

По словам аналитика, украинские военные смогут покрывать эти дистанции, если совместить дальности обеих ракет, самолета Су-24, и используя мобильный потенциал платформы. Он добавил, что передача Германией ракет Taurus увеличит количество ракет в украинском арсенале.

Ракеты Taurus

Ракета Taurus KEPD 350/150 является подзвуковой авиационной оперативно-тактической крылатой ракетой большой дальности класса "воздух-поверхность", которая предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без включения ракетоносителя в зону противовоздушной обороны противника.

Базовая модель KEPD-350 оснащена тандемной бетонобойной боевой частью весом 481 кг, содержащей почти 50 кг взрывчатого вещества. Масса заправленной ракеты составляет 1360 кг, а пустой — 1080 кг. Скорость полета ракеты — 0.6-0.95 М.

Германия, 10 августа стало известно, что Федеральное правительство Германии, предположительно, изменило свою негативную позицию относительно поставок крылатых дальнобойных ракет Taurus в Украину. В частности, власти Германии рассматривают возможность передачи Украине ракет Taurus в ближайшие месяцы. Однако министр обороны Борис Писториус предлагает ограничить функциональность ракеты Taurus до класса "воздух-поверхность" ("воздух-земля"), чтобы исключить ее использование по территории России. Федеральный канцлер Олаф Шольц предложил внести соответствующие технические изменения.

9 августа спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат объяснил, как дальнобойные немецко-шведские ракеты Taurus усилят оборонительные возможности Украины.