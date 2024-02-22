Бундестаг проголосував проти поставок далекобійних ракет Taurus Україні

Незважаючи на заклик лідера парламентської фракції ХДС/ХСС Фрідріха Мерца підтримати резолюцію, за проголосували лише 182 депутати.

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У Бундестазі відбулося чергове голосування з питання відправлення Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Пропозиція парламентської групи ХДС/ХСС, у якій прямо згадувалася ця німецька система озброєння, не здобула більшості — за проголосували лише 182 депутати, проти — 480, утрималися 5. Про це 22 лютого повідомили в Die Welt.

Проти проєкту резолюції проголосували багато членів партій "зелених" і Вільна демократична партія Німеччини (ВДП), які свого часу неодноразово виступали з підтримкою надання Києву далекобійних ракет. Тепер же свою позицію вони обґрунтували тим, що ініціативу було висунуто до парламентського обговорення "на тлі побоювань за німецьких солдатів".

"Звичайно, фракція ВДП виступає за постачання Taurus, однак я вважаю незадовільним те, що ми проводимо ці дебати сьогодні на тлі побоювань наших солдатів", — сказав депутат від ВДП Нільс Грюндер.

Своєю чергою голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що голосувала за резолюцію, оскільки пропозиція ХДС/ХСС про "справжній поворотний момент у німецькій зовнішній політиці та політиці безпеки" закликала до негайного постачання запитаних систем озброєнь, наявних у Німеччині, і крилаті ракети Taurus там були чітко названі.

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Перед голосуванням лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Фрідріх Мерц закликав депутатів інших політичних сил підтримати резолюцію.

"Україна все ще не отримує всіх матеріалів, які їй терміново необхідні для ефективного протистояння російській агресії", — сказав він.

Лідер ХДС Маркус Зедер також назвав постачання крилатих ракет Україні нагальною необхідністю.

"Було б прикро, якби Німеччина не змогла поставити зброю, яку вона дійсно може поставити, і яка дійсно може вплинути на оборонну кампанію України проти Росії... Небажання німецького уряду є незрозумілим", — сказав він.

Нагадаємо, дебати в політичних колах Німеччини про надання ракет Taurus Україні тривають з минулого року. У вересні 2023 року голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала негайно відправити в Україну це озброєння, додавши при цьому, що ЗСУ можуть використовувати далекобійні німецькі ракети для ударів по території агресора.