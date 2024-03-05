Все из-за одного человека: в Германии объяснили, как произошла утечка разговора о Taurus

По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, беседа проходила через защищенную платформу, однако один из участников секретной конференции пренебрег правилами безопасности и подключился через обычный мобильный интернет или Wif-Fi, будучи на авиашоу в Сингапуре.

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Утечка конфиденциального разговора немецких офицеров, касающегося поставки Украине ракет Taurus, произошла из-за "индивидуальной ошибки" одного участника беседы. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает русская служба DW.

По заявлению Писториуса, беседа между четырьмя офицерами проходила в соответствии с установленными правилами через интернет-платформу Webex, защищенную версию которой для подобных обсуждений применяют вооруженные силы Германии. Однако один из собеседников принял участие в разговоре из Сингапура и использовал для подключения "незащищенный канал передачи данных", то есть мобильную связь или сеть Wi-Fi.

Согласно данным Bild, это мог быть бригадный генерал Франк Грефе, прибывший в Сингапур на авиационное шоу. Министр отметил, что такие мероприятия вроде авиационных шоу представляются удобной возможностью для российских спецслужб. Писториус также подчеркнул, что системы связи немецких военных остались неприкосновенными.

В рамках инцидента ведется дисциплинарное расследование, однако личные последствия для участников конференции в настоящее время не рассматриваются. Писториус отметил, что не намерен пожертвовать своими лучшими офицерами ради интересов других стран, включая Россию.

Напомним, 2 марта стало известно, что Россия перехватила переговоры между генерал-лейтенантом Инго Герхарцем и тремя старшими офицерами Люфтваффе, когда они использовали стандартное готовое программное обеспечение для видеоконференций Webex, которое работало в офисе, для сверхсекретного военного планирования, где обсуждали вопросы поставок ракет Taurus и удары по незаконно построенному Керченскому мосту (Крымский мост).

Германия сообщила, что проводит расследование в связи с тем, что она назвала очевидной попыткой подслушивания со стороны России.