"Абсурд очевиден": в ФРГ отреагировали на заявление РФ о "незавершенной денацификации" Германии

Представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер заявил, что подобные высказывания от россиян в Берлине слышат уже не впервые, однако на такие "запугивания" поддаваться не будут.

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Недавно официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Германия "денацифицирована не до конца". В правительстве ФРГ назвали эти слова "абсурдом" и неудачной попыткой запугивания. Об этом сказал представитель МИД Германии Кристиан Вагнер, передает Deutsche Welle.

"Мы не впервые слышим подобное. Мы не поддаемся на подобные запугивания. А формулировки российской стороны говорят сами за себя", — сказал Вагнер.

Кроме того, официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер в свою очередь назвал слова Захаровой абсурдом.

"Абсурд очевиден", — констатировал Бюхнер.

Что именно сказала Захарова

Напомним, ранее издание "РИА Новости" сообщило, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "слитые" переговоры немецкого руководства ВВС по поставкам ракет Taurus Украине показали"незавершенность денацификации Германии".

По мнению Захаровой, соответствующая ситуация, если ее не изменить, является опасной для Германии.

"Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца... Самое ужасное, что это приведет — и это факт, можете проверить — если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, прежде всего к жутким последствиям для самой Германии", — сказала представитель МИД РФ журналистам на во время "Всемирного фестиваля молодежи".

Напомним, ранее в tagesschau сообщили, что российские издания опубликовали перехват разговора чиновников в Воздушных силах, в котором они обсуждают поставки Украине крылатых ракет Taurus. В Германии это вызвало волну беспокойства.

Впоследствии, как сообщили в The Wall Street Journal, в Минобороны Германии подтвердили, что высокопоставленных немецких офицеров прослушивали, и что они обсуждали военную помощь Украине на слабо защищенной онлайн-платформе WebEx. Сейчас выясняется, по какой причине военные пользовались незащищенной связью и обсуждали важные вопросы.