Спикер МИД говорит, что 10 лет назад Запад якобы привел к власти в Украине неонацистов и идеологических последователей Бандеры и Шухевича, которые хотят уничтожить все русское.

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сравнила Украину с Третьим Рейхом, где детей ведут в школу под песни, в которых якобы призывают убивать россиян. Об этом она заявила в интервью изданию "Политика".

По словам Захаровой, в 2014 году Запад якобы привел к власти в Украине неонацистов и идеологических последователей лидера ОУН Степана Бандеры и главнокомандующего УПА Романа Шухевича. По их мнению, украинская власть хочет уничтожить все русское.

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Спикер МИД говорит, что в Украине детей якобы ведут в первый класс под песни, в которых призывают убивать россиян. Также она сравнила Украину с Третьим Рейхом, в которой якобы проводят факельные шествия и сжигают книги.

Она отметила российским журналистам, что в РФ расследуют деяния "украинских нацистов" в том числе военные преступления. В частности, в России открыто более 4 тысяч уголовных дел в отношении 900 человек.

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По словам Захаровой, российские суды посадили на длительные сроки более 200 украинских военных. Также она сообщила, что Россия не изменила свои цели в войне против Украины, и целью и в дальнейшем остается "демилитаризация" и "денацификация".

Спикер МИД утверждает, будто РФ поражает высокоточным оружием оборонительные предприятия и военную инфраструктуру на территории Украины, а российские военные якобы достигают успехов на линии фронта.

Напомним, что это далеко не первые высказывания Марии Захаровой в сторону Украины и украинского народа. Так, в июле прошлого года спикер заявила, что Украина превратилась из самодостаточной в вымирающую территорию. Также она заявляла, что украинский народ оказался в заложниках у англосаксов.

Кроме того, летом прошлого года она прокомментировала удары по Белгородской области и сказала, что Украина хочет убить как можно больше россиян и об этом якобы говорил сенатор США Линдси Грэм.