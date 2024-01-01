На музей Шухевича во Львове упал "шахед": Украина понесла миллионные убытки, — ОВА (фото)

Примерно 600 экспонатов ранее перенесли в безопасное место. Однако некоторые мемориальные вещи все же были потеряны, а само здание музея — разрушено.

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Во Львове в результате ночной атаки беспилотников типа Shahed уничтожено здание музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича. Деталями 1 января поделился глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

Взрывной волной повредило три соседних дома. В частности, пострадало перекрытие дома 1920 года постройки.

"Комиссии осматривают крыши и чердаки. Подсчитывают убытки", — добавил Козицкий.

Он обнародовал фото, как после атаки выглядит музей Романа Шухевича. На снимках видно, что от здания остались только внешние стены — внутри все выгорело.

Уничтоженный в результате попадания обломков "шахеда" музей Шухевича во Львове Фото: Telegram / Максим Козицкий

"Пусть россияне не воспринимают это как успех. Потому что смысл жизни Романа Шухевича — борьба за Украину — продолжает жить в действиях тысяч украинцев. Этого никогда не удастся уничтожить. Враг поплатится за все!", — заявил руководитель ОВА.

По данным администрации, из-за уничтожения музея Украина понесла миллионные убытки.

Уничтоженный в результате попадания обломков "шахеда" музей Шухевича во Львове Фото: Telegram / Максим Козицкий

Потеряны такие мемориальные вещи как:

стол;

кресла;

фотель;

фортепиано;

бюст Романа Шухевича авторства Михаила Черешневского;

скульптура Степана Бандеры авторства Ярослава Троцкого.

"Остальные около 600 единиц экспонатов с начала полномасштабной войны перенесли в другое место. Сейчас они в безопасности", — подчеркнул Козицкий.

Уничтоженный в результате попадания обломков "шахеда" музей Шухевича во Львове Фото: Telegram / Максим Козицкий

По его словам, только стоимость здания оценивается в два миллиона 258 тысяч гривен. Убытки из-за имущества еще подсчитывают.

Ночью на 1 января Львов атаковали дроны: детали

В новогоднюю ночь Львов атаковали российские беспилотники. Обломки двух "шахедов" упали на общежитие университета в Дублянах и музей Романа Шухевича. В здании музея возник пожар.

Позже мэр Львова Андрей Садовый проинформировал, что город атаковал десяток БПЛА. Несмотря на повреждения зданий и выбитые окна обошлось без жертв.