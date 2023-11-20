Представительница дипломатического ведомства РФ "с грустью" рассказала, как Украина оказалась в "заложниках у англосаксов".

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина за 10 лет превратилась в вымирающую территорию. Об этом шла речь в высказывании Захаровой, которое обнародовали российские СМИ.

По словам Захаровой, за десятилетие от Евромайдана Украина "превратилась из самодостаточной и промышленно развитой республики в вымирающую территорию".

"Печально, что братский нам украинский народ, оказавшись в заложниках у англосаксов и обслуживающего их интересы киевского режима, вынужден жить при тирании, по сути, в колонии", — отметила представительница российского МИДа.

Отметим, что представитель МИД РФ ранее назвала Евросоюз "полезным идиотом" Вашингтона и заявила, что вступление Украины в НАТО в любой форме для РФ будет "неприемлемым". Об этом она сказала комментируя 12-й по счету пакет санкций ЕС против РФ, отметив, что ограничения распространяются на военных и IT-специалистов, связанных с РФ.

Другие заявления МИД по Украине

Представительница МИД России не раз высказывалась относительно санкций Запада. В частности, она назвала их частью "гибридной войны", которую ведет Запад против РФ, которые "ни к чему не приведут".

13 сентября Захарова пригрозила Украине "возмездием" за уничтожение Крымского моста, пообещав "жесткий ответ" после слов спикера Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк о том, что "мосту осталось очень мало времени".

В августе 2023-го Захарова "предостерегла" Молдову от дальнейшей помощи Украине. Запад, сказала тогда представитель российского МИДа, втягивает Молдову в конфликт в Украине и назвала страну "логистическим придатком киевского режима". На что в Кишиневе заявили, что продолжат оказывать всю возможную поддержку Киеву.

А в конце июня спикер российского МИД Мария Захарова обвинила Украину в организации очередного теракта на ЗАЭС на основании того, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации. Более того, она обратила внимание на то, что в некоторых регионах Украины начались учения на случай аварии на Запорожской АЭС.