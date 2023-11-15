По примеру Германии. Почему вступление Украины в НАТО не должно быть обменом территорий

Украина может стать членом НАТО в границах, в которые пока не войдут оккупированные территории востока и юга. С одной стороны, это позволит создать для свободных городов и сел систему безопасности, с другой — заморозит конфликт на годы. Об этом говорят эксперты в материале Фокуса.

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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен недавно предположил, что можно присоединить Украину к НАТО в пределах подконтрольных ныне Правительству Украины территориях. Мол, план частичного членства Украины не привел бы к замораживанию конфликта, а взамен предупреждал бы Россию, что она не может помешать Украине присоединиться к западному оборонному альянсу. Расмуссен считает, что дело о членстве Украины в НАТО нельзя снова откладывать в следующем году. Об этом сообщает The Guardian.

Исключение из соглашения о вступлении в НАТО оккупированных территорий, по мнению военного, могло бы предотвратить прямую войну между НАТО и Россией. Такой шаг бы укрепил позиции Украины.

"Абсолютные гарантии статьи 5 удержали бы Россию от усиления атак на украинской территории внутри НАТО и таким образом освободила бы украинские силы для выхода на линию фронта". Чтобы сделать статью 5 реальной (для Украины, — ред.), Россия должна быть уведомлена, что на любое нарушение территории НАТО будет иметь ответ", — заявил он.

По мнению Расмуссена, реализация этой идеи чем-то похожа на введение запретной для полетов зоны — Россия будет должна воздержаться не только от полетов авиации над украинской территорией, но и от запуска ракет на украинские города.

Скептикам, которые могли бы заявить о невозможности реализации такой идеи, Расмуссен привел пример Западной Германии, которая присоединилась к оборонному Альянсу в 1955 году, без территорий Восточной Германии, которая находилась в сфере советского влияния.

Сомнения членов Альянса

Нет смысла говорить, стремится ли Украина в НАТО, потому что курс в Альянс закреплен на уровне Конституции страны. Как и не стоит обсуждать, хотят ли этого украинцы — многочисленные социологические опросы доказывают этот факт. Результаты опроса, проведенного в конце сентября — начале октября 2023 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), свидетельствуют, что 54% украинцев считают, что сейчас больший приоритет — членство в НАТО, чем в ЕС.

Другое дело, видят ли члены НАТО Украину в блоке. А это вопрос в большей степени политический. О том, что, в отличие от вступления в ЕС, не существует четких критериев для присоединения к Альянсу, Фокус писал уже неоднократно. И примеры путей вступления Финляндии и Швеции — тому подтверждение. Но в случае Украины все гораздо сложнее — страна находится в состоянии войны, поэтому противники предоставления членства отмечают, что членство в НАТО для Украины фактически означало бы сообщение НАТО России о войне.

Берлинская стена, как символ разделения страны. ФРГ стала членом НАТО еще в 1955 году, ГДР, которая контролировалась советской властью, сразу после объединения Германии в 1990 году Фото: nato.int

Зато в Альянсе больше всего не хотят столкнуться с Россией на поле боя. Но и отвернуться от Украины тоже не могут. Именно поэтому пытаются найти промежуточный вариант. И эти колебания и поиски ярко продемонстрировал июльский саммит НАТО в Вильнюсе.

Накануне уже упомянутый Расмуссен говорил, что Североатлантический альянс должен прийти к консенсусу относительно приглашения Украины в НАТО.

"Украина ожидает уже 15 лет (после саммита в Бухаресте — ред.), и она не находится в безопасности. Пришло время переместить Украину в безопасное место, как мы сделали это с Финляндией и Швецией", — заявил эксперт. Но если этого не произойдет, необходимо очертить четкий путь обретения ею полноправного членства. Иными словами бывший генсек НАТО предлагал, чтобы сначала западные партнеры предоставили "существенные гарантии" Украине, а уже потом страна получила бы приглашение в НАТО. И эти гарантии должны были бы действовать не как альтернатива НАТО, а как подготовка к членству. Одним из аргументов Расмуссена было то, что защищать Украину в рамках НАТО было бы более лучшим вариантом, чем вооружать ее.

Зеленский во время Вильнюсского саммита НАТО: остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор Фото: Скрин видео

Однако, как мы знаем, Украина не получила четких месседжей, когда она де-юре станет членом НАТО — о 2024 году речь не шла, как и официального приглашения к членству. Зато получила упрощенную процедуру вступления (для Украины были отменены требования выполнить План действий по членству в НАТО) и заверения лидеров в том, что станет членом Альянса после победы. После саммита совместное заявление опубликовало британское правительство, указав на обязательства государств-членов G7 продолжить предоставление "помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море".

Реакция на решение вильнюсского саммита президента Украины Владимира Зеленского была более чем резкой — он сказал, что недопустимо отсутствие каких-либо временных рамок для приглашения. "Значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор", — добавил президент.

Усилия по безопасности на уровне Офиса президента

Но вернемся к предложению Расмуссена.

"Бывший генсек НАТО — политик не из ведущей страны НАТО, он не может играть ведущую роль в решении этого вопроса. Но тем не менее — это человек, которого знают в политических кругах ЕС, и те идеи, которые он публично артикулирует не могут оставаться незамеченными. Поэтому нельзя недооценивать влияние его заявлений", — говорит Фокусу эксперт-международник, бывший директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины Вадим Трюхан.

Как известно, бывший генсек НАТО — один из тех, кто почти с начала полномасштабного вторжения работает над подготовкой предложений по дополнительным гарантиям безопасности для Украины вне НАТО, он является одним из разработчиков проекта Kyiv Security Compact. Этот документ был подготовлен в течение мая-сентября 2022 года специальной созданной международной консультативной группой при Офисе президента Украины и представлен президенту Зеленскому в сентябре. В нем говорится, что к договору могут присоединяться такие страны как США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы, подписывая двусторонние соглашения.

В 2018 году Расмуссен предлагал Порошенко свой план урегулирования ситуации на Донбассе. План предусматривал, что в Украину необходимо отправить до 20 тысяч военных и 4 тысяч полицейских Фото: УНИАН

"Наши рекомендации предусматривают постоянные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, передачу оружия от НАТО, обмен разведданными и интенсивное проведение учебных миссий под флагами ЕС и НАТО. Мы должны убедиться, что цена будущего нападения на Украину будет слишком высокой", — тогда же отметили глава Офиса президента Андрей Ермак и Расмуссен в совместной колонке для The Wall Street Journal.

Эксперты говорят, что подобные документы, как и предыдущие, вроде Минских договоренностей или даже Будапештского меморандума, — это попытка "не дразнить агрессора", "удержать Россию от опрометчивых шагов" в то время как единственной возможность остановить Россию является членство Украины в НАТО.

Четыре варианта будущего в НАТО

Свежие заявления Расмуссена некоторые украинские эксперты сейчас трактуют как позволяющие напомнить странам НАТО об обещании приобщить Украину к Альянсу и увидеть реакцию на смелые заявления.

Сейчас устав НАТО не содержит прямого запрета вступления в Альянс страны, которая имеет территориальные споры. "Однако в статье 10 Устава говорится о том, что каждая страна, желающая стать членом НАТО, должна быть способна внести свой вклад в безопасность Североатлантического региона и должна быть готова взять на себя обязательства по Уставу", — говорит в своей заметке в Фейсбук эксперт Института будущего Анатолий Амелин.

Действительно, в истории НАТО были случаи, когда к Альянсу присоединялись страны, которые имели территориальные споры. Среди них Турция в 1952 году, несмотря на спор с Грецией за Кипр, или же Финляндия в 2023-м, которая спорит с Россией за Карелию.

В то же время Амелин говорит о возможных четырех сценариях развития событий по вступлению Украины в НАТО.

Первый — самый невыгодный для Украины. Фактически тот, который мы имеем сейчас. Украина не в НАТО и не может ничего самостоятельно решать — страна зависит от западной военной и финансовой помощи, ресурсы истощаются, освобождение всех территорий остается туманным.

Второй — Украина не в НАТО, но имеет весомый политический голос. Такая возможность есть только, если Украина входит более глобально в сферу интересов США. "Но для этого Украине нужно научиться четко формулировать свои стратегические цели и стать предсказуемым договороспособным партнером США", — говорит Амелин.

Третий — Украина в НАТО, но за нее там все решают. То есть Украина постепенно становится контролируемой буферной зоной с Россией, в которой действуют не солдаты НАТО из разных стран, а украинские. "В этом сценарии Запад рассчитывает на то, что Россия остановится в своих желаниях продолжать террористическую деятельность. Оккупированные территории не будут признаны, но "зависнут" на неопределенный срок. Украину будут держать на плаву "поддерживая штаны", но речи об инвестициях не будет. Задача Украины в этом сценарии — "охранник Европы" — "физически развитый парень, который выполняет свои функции за минимальную плату", — объясняет он. При этих условиях интенсивные боевые действия могут прекратиться, а небо над Украиной будет защищено.

Четвертый вариант — это когда Украина и НАТО выступят равноценными партнерами. Это даст возможность Украине не просто восстановиться, но и развиваться. "В результате мы получаем защиту НАТО, приток инвестиций, технологий и быстрый экономический рост. Будущее Донбасса и Крыма в этом варианте — это будущее Восточной Германии, которая воссоединилась, таки, с Западной", — говорит эксперт.

Какой из них возможен — пока сказать трудно. Амелин склоняется к последнему.

"В НАТО принимают государства, а не территории"

"То, что Расмуссен сейчас распространяет как мирный план — о принятии Украины в НАТО, но только той ее частью, которая контролируется ее правительством, — не новость", — говорит аналитик Фонда "Вернись живым" Мария Кучеренко. И одновременно задает риторический вопрос: кого интересует принцип территориальной целостности. Она констатирует: в НАТО принимают государства, а не территории. "Не города, не области, а государства. Поэтому представить такую формулу можно. Если напрячься, можно найти даже формулировку. Мол, гарантии участнику договора распространяются на территории, которые он контролирует на день Х. Но есть одно но: каждый раз, когда я на востоке НАТО говорила о том, что пятая статья пресловутая вам вообще не гарантирует, что все за вас будут воевать, а каждый участник альянса отреагирует так, как считает себя нужным, мне очень эмоционально говорили "Вы что же, хотите размыть доверие к НАТО? Не надо так, пожалуйста", — добавляет она.

Кучеренко вспоминает еще один так называемый мирный план Расмуссена, 2018 года. Тогда на Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО и тогда советник президента Петра Порошенко предложил план урегулирования ситуации на Донбассе. Он предусматривал, что в Украину необходимо отправить до 20 тысяч военных и 4 тысяч полицейских. Они не должны были представлять страны НАТО, чтобы быть приемлемыми как для России, так и для Украины.

НАТО говорит, что оставляет для Украины открытыми двери для вступления, однако не указывает где находятся те самые двери Фото: Иллюстративное фото

"То, что Расмуссен имеет определенные аффилиации с властью Украины — нынешней и бывшей, может косвенно свидетельствовать, что через него власть хочет протестировать саму идею, посмотреть, какая реакция будет и гражданского общества, и общества в целом. Но подтверждений того, что он выполняет некий заказ, мы никогда не получим, — продолжает Вадим Трюхан, — Расмуссен является человеком довольно независимым, предположить, что его кто-то пытается использовать в темную, довольно сложно — у него есть своя позиция. То есть есть такой гибридный кейс, когда Расмуссен артикулирует позицию, что многие будут считать, что это позиция, которую, в частности, обсуждают в украинских властных кабинетах. Но суть не в этом, а в том, что публичное заявление Расмуссена является в определенной степени темой для обсуждения во многих сообществах, форумах, властных кабинетах. В то же время, многие были бы счастливы, чтобы Украина пошла на какую-то сделку, которая бы исключала бы и членство в НАТО, и вопрос отказа от продолжения войны до победы".

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В то же время эксперт отмечает, "дьявол всегда кроется в деталях". С одной стороны, идея неплохая — Украина должна войти в НАТО.

"Если бы Украина в краткосрочной перспективе стала бы членом НАТО, то для нас это был бы итак серьезный позитив, — продолжает он. — Украина была бы защищенной от внешней агрессии, а также приближенной ко всем западным стандартам, это бы стало катализатором для всех процессе развития государства". Но может быть и негатив. "Если начнутся торги: в обмен на вступление в НАТО вы должны отказаться от территорий, которые находятся под временной оккупацией. На данный момент в Украине вряд ли найдется вменяемый политик, партия или группа людей, которые согласились бы на такую сделку", — добавляет он.

Поэтому на этом этапе Украине надо четко артикулировать свою позицию: Украина стремится в НАТО, готова стать членом как можно скорее, но при этом ни при каких условиях не откажется от своей цели — восстановления территориальной целостности Украины в пределах границ, в соответствии с нормами международного права, то есть по состоянию на 1991 год.

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