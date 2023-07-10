Зрада или победа. Чего ждать от саммита НАТО — будут подарки, но в Альянс не позовут

Саммит НАТО в Вильнюсе гарантированно пройдет без приглашения Украины в Альянс. Зато Киеву обещают приятный сюрприз и пакет долгосрочной помощи. Фокус узнавал, какой максимальный результат может получить Украина от встречи лидеров НАТО.

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Завтра в Вильнюсе (Литва) начинает свою работу саммит стран-членов НАТО, который пройдет два дня 11 и 12 июля. Украина питает относительно этого мероприятия самые оптимистичные надежды, получить ответ на обещание, данное еще 15 лет назад.

Знаково, что саммит в Вильнюсе проходит через 15 лет после печально известного мероприятия 2008 в Бухаресте. Напомним, тогда на просьбу предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ) в Альянсе отказали, завуалированно спрятав это под заявлениями, что "Украина однажды непременно станет членом НАТО, а двери организации остаются открытыми". Именно в Бухаресте президент Владимир Путин сказал тогдашнему американскому лидеру Джорджу Бушу-младшему, что "такой страны, как Украина, вообще не существует". В итоге это заявление российского политика на долгое время продиктовало принципы существования международной политики, мир увидел войну в Грузии 2008 года, аннексию Крыма и вторжение в Донбасс 2014 года, а затем полномасштабную войну в Украине 2022 года.

С тех пор отношения Украины с НАТО перешли на более качественный уровень, но вопрос будущего членства все еще не решен. В Альянсе не говорят "нет", как и не говорят "да". За месяц до начала полномасштабного вторжения РФ проводила последнее заседание Совета Россия-НАТО, на котором категорически требовала не принимать Украину в Альянс. Тогда ответ Брюсселя был категоричным — не Москве решать и ветировать вопрос расширения НАТО, а возможность интеграции является суверенным правом каждого государства, что соответствует условиям Устава организации.

В 2008 году Владимир Путин убеждал президента США Джорджа Буша младшего, что Украины не существует как государства Фото: Getty Images

В Вильнюсе Украина не получит приглашение стать новым членом НАТО, об этом прямо заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Он отметил, что самое главное на сегодня — поддержать и обеспечить сохранение Украины как суверенной нации в Европе. Если этого не произойдет, то дальше нет смысла обсуждать вопрос членства как такового.

"После саммита НАТО мы обсудим стремление Украины к членству в НАТО. И я абсолютно уверен, что союзники пришлют очень сильный сигнал поддержки Украине", — говорил Столтенберг на встрече лидеров ЕС в конце июня 2023 года.

Напомним, что, согласно Уставу НАТО, все решения принимаются единоличным решением. То есть, все 31 стран-членов организации должны одобрить решение. Не существует других механизмов приглашения новых стран-кандидатов на членство, в том числе личного приглашения от генсека, о котором время от времени пишут в СМИ. Генсек может лишь озвучивать инициативу после предоставления ему соответствующих полномочий. Так было, например, со вступлением Финляндии.

Что нужно для приглашения в НАТО

Сейчас вступление Украины в НАТО уже поддержали 23 из 31 стран членов. Соответствующие декларации были подписаны между странами. Мы до сих пор не услышали одобрительных заявлений от США, Франции, Германии. Правительство Венгрии традиционно придерживаться противоукраинской политики, там считают, что вступление Украины в НАТО возможно только после того, как Россия даст официальное согласие.

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Военный эксперт, специалист по вопросам НАТО Игорь Козий предполагает, что на саммите в Вильнюсе Украина может получить приглашение в Альянс, например, с открытой датой. Но это выглядит более вероятно, чем реально.

"Вероятность того, что Украина может получить приглашение к вступлению в НАТО есть, но она очень низкая и гипотетическая. Это будет зависеть от политической воли, единства и настойчивости первых лиц стран-членов НАТО. Когда все, кто поддерживают движение Украины по Альянсу займут принципиальную позицию, вплоть до угроз покинуть НАТО. Гипотетически это возможно, но будет ли оно реализовано практически говорить сложно. Но за эти два года украинский политикум и дипломаты смогли достичь, казалось бы невозможного, есть определенные положительные сдвиги. Например, никто не ожидал такого заявления президента Турции Эрдогана относительно Украины и НАТО", — говорит он Фокусу.

Какие стандарты НАТО должна выполнить Украина

Даже среди стран, которые являются сторонниками вступления Украины в Альянс нет единодушия. Так, президент Литвы Гитанас Науседа не исключил, что будет ветировать текст декларации саммита НАТО. По его словам, есть вещи, которые могут расходиться с интересами безопасности и обязательств перед Украиной. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что Украина должна соответствовать всем требованиям Альянса для членства в нем. Кроме того, он недвусмысленно намекнул, что союзники должны учесть послевоенные запросы Украины.

"Мы считаем, что самым важным является оставаться сосредоточенными на борьбе, которую они сейчас ведут. И смотреть на послевоенную Украину, на то, какими будут потребности ее безопасности, и какие обязательства мы и наши союзники можем взять на себя, чтобы помочь им оставаться в безопасности, потому что они и в дальнейшем будут иметь большую границу с Россией", — сказал Кирби в интервью "Голосу Америки".

При этом он анонсировал, что тема долгосрочных обязательств перед Украиной в сфере безопасности станет обязательно темой обсуждений саммита в Вильнюсе.

По словам аналитиков, часть членов НАТО опасаются, что любые движения в сторону Украины могут быть интерпретированы, как вступление Альянса в войну против РФ. А это уже переходит на другой уровень ведения войны, в том числе с использованием ядерного вооружения. При этом сторонники Украины в НАТО не понимают, какой еще эскалации нужно остерегаться на российско-украинской войне.

НАТО — это военно-политическое объединение, где на первом месте стоит соответствие общепринятым стандартам Фото: FT

Козий напоминает, что НАТО — это военно-политическое объединение, где на первом месте стоит соответствие общепринятым стандартам. Приоритет именно на политико-правовых аспектах, а не на войске, как многие интерпретируют.

"Надо четко понимать, что не военные стандарты НАТО определяют процесс сближения с Альянсом, а именно стандарты политических систем, правоохранительных органов, судебных систем и верховенства права. У нас с этим проблемы и те же Франция, Германия и США это все хорошо знают. Это большие риски, вместе с помощью в сфере безопасности и обороны втянуть в Альянс еще одну коррумпированную страну с устойчивой олигархической системой. В НАТО уже есть страны, имеющие такие проблемы с политическими системами и процессами, например, та же Венгрия, Греция, Албания, Словакия", — объясняет он Фокусу.

Эксперт отмечает, что в Украине есть условные две армии — армия фронта и армия тыла. Если первая делает все невозможное на линии боевого соприкосновения, чтобы защищать и освобождать свои территории, то армия тыла — наоборот, вредит государству на международном уровне. Речь идет о коррупционных скандалах, произволе судебной и правоохранительной систем.

Чего ждать Украине от саммита в Вильнюсе

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что несмотря на то, что вопрос членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе рассматриваться не будет, официальный Киев должен извлечь из этого мероприятия максимум из возможного.

Политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач предполагает, что вероятно, для Украины подготовят упрощенный, так называемый шведско-финский вариант вступления без ПДЧ.

"В политическом смысле должен быть определен и начаться какой-то процесс сближения с Альянсом, всем понятно, что заявления саммита в Бухаресте 2008 года должны быть более конкретно переформатированы. Если в 2008 году нам вежливо отказали со словами, что "двери Альянса остаются открытыми для вступления", то сейчас пришло время разобраться, где и когда в те двери можно будет попасть", — говорит он Фокусу.

По мнению Горбача, остается угроза того, что это будет отложено до момента окончания войны в стране. Сейчас идет борьба за политическую редакцию итоговой декларации.

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По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, Украина должна приблизиться к сотрудничеству с НАТО широким фронтом, а не в узких точечных программах.

"Самым большим максимумом для Украины станет то, что в итоговом документе будет чем больше упоминаний о стране. Это конкретные, закрепленные пункты — помощь оружием, начало работы Совета Украина — НАТО. Отмечу, что Совет имеет более высокий статус, чем Комиссия Украина-НАТО, поэтому Венгрия не будет иметь возможности блокировать его работу. Сейчас украинская политика действует по принципу — процесс все — результате ничто, который был описан еще ученым Бернштейном", — рассказывает он Фокусу.

Наиболее реальным, эксперты называют вероятность принятия для Украины конкретных гарантий безопасности от Альянса. Речь идет об определенных обязательствах и решениях по поставкам техники, боеприпасов и оружия.

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