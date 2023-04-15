Без Балтики и Черного моря. Как НАТО ограничивает влияние российского флота

Украина предлагает превратить Черное море в море НАТО. Инициатива уже нашла отклик у представителей Североатлантического союза. Ранее членство Финляндии в НАТО фактически превратило Балтийское море — колыбель российского флота в море Альянса. Фокус узнавал, каковы соотношения сил в бассейне Черного моря и перспективы подвинуть Россию.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Черное море в "море НАТО". Он напомнил, что осторожность Альянса в 2008 году и не предоставление Украине и Грузии Плана действий по членству очень быстро обернулись военной агрессией России против обеих стран.

"Когда движимая страхом осторожность закрыла двери НАТО для Украины и Грузии в 2008 году, РФ быстро ответила, атаковав обе страны. РФ становилась маньяком, но некоторые лидеры решили тогда, что лучшая стратегия, чтобы маньяк оставался счастливым. Что предполагает и то, чтобы оставить его потенциальных жертв безоружными", — сказал Кулеба на Первой Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте 13 апреля.

Министр также отметил, что поддерживает интеграцию систем противовоздушной и противоракетной обороны Украины с системами союзников.

Флот НАТО в Черном море

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане отметил, что Черноморский регион находится в центре противостояния глобальных сил, имеет ключевое значение для региональной безопасности и поэтому имеет стратегический вес для всей системы евроатлантической безопасности.

"Черноморский регион был объектом военного наращивания России уже более двух десятков лет. Незаконная аннексия Крыма в 2014 году и захват части Донбасса были лишь началом. Но эти события оказали влияние также на Западные Балканы, наших друзей в Боснии и Герцеговине, в Грузии и в Молдове. Безответственное и враждебное поведение России в более широком Черноморском регионе глубоко поражает безопасность всего Альянса", — заявил заместитель генерального секретаря НАТО.

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Заместитель министра иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что страна будет продвигать в рамках Альянса создание постоянного флота в Черном море.

Эксперт Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук объясняет, что под морем НАТО подразумевается создание таких условий, при которых Россия была бы ограничена в возможности геополитического давления в регионе.

"До 2023 года Финский залив и Балтийское море частично тоже были эдаким "русским озером", где Россия пыталась диктовать условия. НАТО более серьезно относилось к своей безопасности в балтийском регионе, поддерживая государства-члены Альянса, балтийские государства, Польшу в том числе, держа при этом ключ от балтийских проливов в своих руках. После вступления Финляндии в НАТО россиян там заперли и угроза от них значительно сократилась", — говорит он Фокусу.

Кто имеет самый сильный флот в Черном море

Несмотря на то, что в Черном море присутствуют сразу три страны-члена НАТО — Румыния, Турция и Болгария, у Альянса до сих пор нет официальной стратегии по Черноморскому региону. Откровенно говоря, Североатлантический союз никогда не демонстрировал заинтересованности в стратегическом значении черноморского бассейна.

Лишь в Стратегической Концепции НАТО 2030 – документе, одобренном на Мадридском саммите в июле 2022 года, впервые упоминается интерес к региону с учетом евроатлантической безопасности. Отметим, что в предыдущей десятилетней стратегической концепции в Альянсе настаивали на развитии отношений с Россией, средиземноморском диалоге и диалоге со странами Балкан, Ближним Востоком, Украиной и Грузией. Черное море не упоминалось.

В НАТО наконец-то повернулись лицом к вопросу безопасности черноморского региона Фото: Flickr

"На Черном море НАТО расширялось значительно осторожнее и даже вступление Болгарии и Румынии в Североатлантический альянс не привело к балансу сил в регионе. Фактически НАТО определило свои границы по побережью причерноморских государств. Это была большая ошибка, которую поняли более чем через 15 лет. И вот только сейчас пытаются как-то выровнять эту ситуацию. Не получилось партнерства ради мира с Россией", — говорит Лакийчук.

Среди черноморских стран-членов Альянса наиболее мощным флотом владеет Турция. На вооружении ВМС Турции 66 кораблей и 14 подводных лодок. Отдельно стоит отметить новейшие корветы "Хейбелиады", имеющие на борту пусковые установки с ракетами класса "Гарпун". Кроме того, Турция проводит программу модернизации и перевооружения флота.

У Румынии есть три фрегата, четыре корабля класса корвет и ракетные катера еще советских проектов. Плавсостав ВМС Болгарии составляют устаревшие советские ракетные катера и три фрегата, когда-то принадлежавших бельгийскому флоту.

Российский флот рискует остаться на привязи в Черном море

Корабли других стран НАТО ограничены в пребывании в Черном море конвенцией Монтре 1936 года. Документ устанавливает пребывание в Черном море военных кораблей и катеров нечерноморских государств на срок не более 21 суток. Кроме того, конвенция дает право перекрывать проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей в случае войны или военной угрозы.

Черноморский флот Российской Федерации, несмотря на потерю флагмана — ракетного крейсера "Москва", до сих пор имеет мощный состав, в который входят ракетные корабли и катера, десантные корабли, а также подлодки, способные нести ракетное вооружение.

Этапы создания моря НАТО

Павел Лакийчук утверждает, что будущее системы безопасности в Черном море все же зависит от результатов российско-украинской войны. Если Россию загнать в угол, от нее можно потребовать демилитаризации в Черноморском регионе. Тогда не будет необходимости содержать мощные военно-морские формирования в этом, по большому счету, тупике Европы. Если Россия останется в Черном море как агрессивный игрок, то единственный выход – вооружаться так, чтобы российским кораблям было страшно выйти из своих портов в Черное море.

Противоминная группа НАТО. В НАТО перешли от поиска диалога к решительным действиям Фото: nato.int

"Для того, чтобы сделать из российского озера море НАТО, есть два пути. Первый – усиление влияния Североатлантического Альянса как международной организации и ее государств-членов в Черноморском регионе. В первую очередь, усиление их в плане безопасности. Второй – расширение членства за счет Молдовы, Украины, возможно, Грузии. Если Россия останется одна, когда украинское море будет освобождено, будет легче загнать медведя. Лично мое мнение, что после окончания войны и поражения России нужно правильно рассматривать вопросы демилитаризации Черноморского региона. Слишком он маленький и взрывоопасный", — говорит эксперт.

Павел Лакийчук напоминает, что Россия, как правопреемница СССР, давно пытается превратить Черное море в свое "русское озеро". Это старая русская традиция — называть Черное море русским озером, еще с тех времен, когда Российская империя грезила о захвате Константинополя (Стамбула) и своем господстве в Черноморском регионе.

Даже сейчас Россия продолжает использовать Черное море как свое собственное, агрессивно демонстрируя намерения по защите аннексированного Крымского полуострова. 14 марта 2023 года стало известно о сбитом американском многоцелевом беспилотнике MQ-9 Reaper над Черным морем. Инцидент произошел в международных водах с участием российских истребителей Су-27. Американский дрон упал и затонул. Известно, что один из истребителей намеренно сбросил топливо перед американским беспилотником, другой – совершил маневр, в результате которого повредил пропеллер.

После обнародования секретных документов Пентагона стало известно, что осенью 2022 года российский истребитель чуть не сбил британский разведчик RC-135 Rivet Joint.

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