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Политика Российско-украинская война

Под прицелом. Какие цели Украина будет поражать накануне деоккупации Крыма

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Фото: Википедия | Крымский мост в 2022 году подтвердил статус военной цели

Накануне контрнаступления ВСУ россияне готовятся к обороне Крыма. Оккупированный полуостров уже успели покрыть сетью окопов и построить фортификационные сооружения. Фокус узнал, каковы главные цели украинской армии в Крыму: наземные, морские и авиационные.

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После оккупации Крыма в 2014 году Россия активно милитаризировала полуостров и со временем превратила его в большую военную базу, которую использовала для дальнейшего вторжения на материковую часть Украины в 2022 году. Разрушение взлетных полос и самолетов, причалов и кораблей, железных дорог и поездов может существенно ослабить противника и стать шагами к деоккупации Крыма. Под прицелом так называемый сухопутный коридор, которым пользуются российские войска для усиления своего присутствия в Крыму, в том числе и Крымский мост. А также бухты в Севастополе, где сосредоточено большинство российских кораблей.

Джанкой, Севастополь, Новофедоровка или Гвардейское — это лишь несколько целей Вооруженных сил Украины на полуострове. В Крыму существует около двух десятков объектов, которые важны как военные базы или логистические центры, потенциальные мишени для Вооруженных сил Украины.

Рассмотрим каждый из военных компонентов – морской, воздушный и сухопутный, которые, по словам наших западных партнеров, являются абсолютно законными целями для Украины.

Черноморский флот: основная точка поражения

"Первая и основная часть российской группировки на территории Крыма — это Черноморский флот вместе с 22-м армейским корпусом береговых войск. Последний — это относительное нововведение. Лишь несколько лет назад в составе флотских группировок появилась сухопутная составляющая", — объясняет Фокусу руководитель программ безопасности. Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан I ранга Павел Лакийчук.

К этому корпусу относятся, в частности, 126 бригада береговой охраны с пунктом дислокации в Перевальном. Это бывшее украинское подразделение, которое в 2014 году изменило присяге и перешло на сторону врага. Также в Перевальном расположен 8-й отдельный артиллерийский полк. В Севастополе — 810 бригада морской пехоты и 127 отдельная разведывательная бригада. Стоит отметить, что все они были привлечены к полномасштабному наступлению на территорию Украины, а также участвуют в боевых действиях на юге, и имеют серьезные потери. В открытых источниках есть информация о целых военных кладбищах в Перевальном и Севастополе. Но основная часть ЧФ РФ – морская.

В ее составе, например, 30-я дивизия надводных кораблей. Это ракетоносцы, начиная от фрегатов проекта 11356, такие как " Адмирал Макаров " или "Адмирал Эссен", и заканчивая патрульным кораблем "Василий Быков". Последний в августе 2022 получил повреждение в Севастопольской бухте и отправлен на ремонт. Все они могут нести крылатые ракеты "Калибр". И если речь идет о фрегатах, то дальность стрельб по наземным целям достигает 2 тысяч км. До полномасштабного вторжения в Украину именно эти фрегаты наносили ракетные удары по Сирии.

Россия держит в Черном море десантные корабли не только Черноморского флота, но и Балтийского, и Северного. Правда, последние преимущественно прячутся в Новороссийске Краснодарского края. Но наличие десантных средств не дает врагу преимущества из-за отсутствия возможности проведения таких операций.

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Российские носители крылатых ракет продолжают представлять угрозу для Украины.
Фото: RT

"Ситуация такова, что десантные корабли в Черном море у россиян есть, но подготовленных десантников нет, — продолжает Лакийчук. — Основной контингент, а это 810-я бригада и 382-й отдельный батальон морской пехоты, понес значительные потери — от первоначального основного состава осталось очень мало. Численность квалифицированных кадров, которые могут и умеют совершать морские десантные операции, ограничена. Привлечение оперативного стратегического спецназа — это для россиян из области фантастики".

Отдельно следует упомянуть береговые ракетные войска ЧФ РФ. В их состав входят комплексы "Бастион" с противокорабельными ракетами "Оникс". Их район позиционирования — около полуострова Тарханкут на западе Крыма. Отсюда россияне также наносят удары по югу Украины.

В Черном море у России есть бригада подводных лодок. А именно, шесть подлодок проекта 636 "Варшавянка". Каждая из них является носителем крылатых ракет "Калибр-ПЛ" для ударов по наземным целям. Речь о субмаринах "Ростов-на-Дону", "Краснодар", "Новороссийск", "Старый Оскол", "Великий Новгород", "Колпино". Эти подводные лодки ранее использовались для несения служб в Средиземном море и применялись в Сирии.

"Подводные лодки опасны, потому что могут осуществлять пуски крылатых ракет морского базирования "Калибр", и их сложно обнаружить. — говорит Фокусу военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко. — Например, используя соответствующие противокорабельные элементы противолодочного типа. Сейчас это реализовать очень сложно. Наиболее эффективным может быть задействование по подлодкам противокорабельных ракетных комплексов, именно тогда, когда они находятся в надводном состоянии в бухте Севастополя. Но сейчас нанести удар по бухте Севастополя и уничтожить эти лодки невозможно, мы сможем говорить об этом, когда будем находиться непосредственно у административной границы временно оккупированного полуострова Крым".

Состав Черноморского флота РФ преимущественно базируется в Севастополе (известны случаи, когда корабли в Севастопольской бухте были атакованы надводными дронами и БПЛА, — Фокус), часть — в Феодосии, где расположен научно-испытательный центр, и на озере Донузлав возле Евпатории.

Цели ВСУ в Крыму — авиационные базы Бельбек, Гвардейское, Саки

В Крыму насчитывается десять действующих военных аэродромов, которые использует российская оккупационная армия. Некоторые из них входят в состав Черноморского флота, другие – Воздушных космических сил РФ.

Прежде всего эксперты упоминают о мощной группировке на аэродроме "Бельбек" в Севастополе. В 2020 году его полностью реконструировали – там продлили взлетную полосу, чтобы "Бельбек" мог принимать стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. Это те самолеты, которые могут нести крылатые ракеты. Российское командование не использовало "Бельбек" для стратегической авиации, для ударов используются другие аэродромы, например, "Энгельс". Сейчас в "Бельбеке" базируется преимущественно истребительная авиация — в частности, Су-30. Также это хаб для транспортной авиации.

Еще один важный аэродром расположен в Гвардейском у Симферополя.

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Взрывы на авиабазе в Крыму досрочно завершили пляжный сезон в 2022 году
Фото: Скриншот

"Аэродром в Гвардейском — как раз посреди полуострова Крым, и получается так, что российские штурмовики и тактические бомбардировщики, дислоцирующиеся в Гвардейском, имеют широкий радиус действия по всем направлениям, по всему украинскому югу", — уточняет руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

На аэродроме в Джанкое базируется армейская авиация: штурмовики, транспортные и ударные вертолеты Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8. На кадрах американской компании Planet Labs за 31 октября 2022 журналисты заметили — их там полсотни. Именно эти вертолеты оказывают огневую поддержку российским силам при ударах по Херсонской, Николаевской, Запорожской областях. Также там обустроено множество точек размещения зенитно-ракетных комплексов и ПВО, по меньшей мере, три склада с боеприпасами.

Что касается морской авиации Черноморского флота, то она базируется на аэродромах в Саках и Качи.

"Как раз в Саках (в Новофедоровке — 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк морской авиации ЧФ РФ, — ред.) находятся многоцелевые истребители Су-30, Су-35 и бомбардировщики Су-24М, которые совершают налеты на юг Украины и патрулируют северо-западную часть Черного моря", — говорит Павел Лакийчук.

В августе 2022 года в Новофедоровке произошла серия взрывов — международные эксперты заявили об уничтожении или серьезном повреждении по меньшей мере восьми самолетов. Тогда впервые за время полномасштабных боевых действий российские военные цели получили повреждения на оперативной глубине — на расстоянии более 200 км от украинских позиций. В сентябре 2022 года Генштаб ВСУ подтвердил, что это был украинский ракетный удар.

Железная дорога, логистические центры и склады оккупантов: не только Джанкой, но и Инкерман

Особое значение для российской армии имеет железная дорога. Современная Россия все еще придерживается старой, времен Первой мировой войны, концепции: использовать для обеспечения военной логистики железную дорогу. Именно по ней с территории РФ перевозится большинство боеприпасов в Крым, а дальше — на оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. В частности, и ракеты "Калибр". Именно об их уничтожении в Джанкое заявило Главное управление разведки МО Украины 20 марта. Тогда ракеты везли по железной дороге в Севастополь на 17-й арсенал.

Джанкой является железнодорожным узлом и логистическим центром. Именно там сходятся все поезда, следующие с севера — из Чонгара и Перекопа, с юга — из Севастополя и Симферополя, с востока — с территории РФ через Крымский мост. Там расположены промежуточные временные склады боеприпасов и амуниции. Это делает его важной целью для украинской авиации, беспилотников и в будущем артиллерии.

На сегодняшний день сложно с уверенностью назвать место, где российская армия хранит свои запасы "Калибров" и других крылатых ракет. Можно предположить, что они находятся на складах в Инкерманских штольнях возле Севастополя. Это место хорошо защищено и находится недалеко от причалов. Несмотря на это Инкерман уже неоднократно становился местом взрывов. Также, вероятно, россияне хранят ракеты в подземных хранилищах 17-го арсенала в Сухарной балке Северной стороны, где есть мощные скальные укрытия.

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Российским солдатам остается только наблюдать
Фото: Минобороны РФ

Что же касается сухопутных войск, то за девять лет, больших формирований, действующих на постоянной основе, так и не создали. Российское командование считает, что флотского армейского корпуса достаточно. Только в Феодосии в 2020-2021 годах разместили 56-й десантно-штурмовой полк, а на севере Крыма еще в 2015-2016 годах была сформирована группировка войск, которая дислоцировалась на временной основе. В то время было создано несколько оборонительных линий в Армянске и Красноперекопске. Там разместили несколько батальонов тактической группы Южного военного округа Минобороны РФ. Сегодня это тыловые базы для южной группировки войск РФ, действующей в Херсонской и Запорожье.

В целом же опрошенные Фокусом эксперты говорят, что предыдущие атаки на Крым, в частности, на Крымский мост и Новофедоровку, свидетельствуют о том, что мест, которые могут быть сверхдалекими для поражения украинскими силами на полуострове, в настоящее время не существует. Вопрос только в удобном времени для таких операций.

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Крымский мост после взрыва
Фото: РИА Новости

"Контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины по освобождению оккупированного полуострова Крым возможны именно тогда, когда армия будет находиться непосредственно у административной границы Крыма. Будет реализовываться соответствующий сценарий, — говорит Александр Коваленко. — Возможно, он будет похож на смесь двух операций — освобождение острова Змеиный и правобережной Херсонщины. Но сухопутной операции не будет, пока на территории Крыма полностью не уничтожат линию обороны и не подавят способность противника вести оборонные действия. Для этого в первую очередь необходимо изолировать Крым от материковой части РФ, достаточно серьезно повредив Крымский мост, чтобы по нему невозможно было осуществлять обеспечение войск и контроль Азовского моря".

Россияне могут попытаться использовать морскую и авиационную логистику, но не смогут обеспечить необходимые объемы поставки, что существенно повлияет на боеспособность российской армии.

Аналитики добавляют: несмотря на то, что имеющаяся группировка российских войск в Крыму достаточно велика, она недостаточна для обороны полуострова в случае наступательной операции Вооруженных сил Украины.

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