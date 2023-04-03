На чемоданах. Чем живет Крым в ожидании украинского контрнаступления

В украинской разведке все чаще намекают: так называемое российское руководство и военное командование постепенно покидают Крым, но убеждают простых граждан оставаться на местах. При этом Россия ускоренно окапывает и минирует территории полуострова. Фокус узнавал, что происходит на территории Крыма и какие настроения у населения в ожидании украинской армии.

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Светлана (имя женщины изменено по соображениям безопасности) недавно вынуждена была поехать на оккупированные территории Херсонской области. Чтобы добраться до поселка Каланчак, рассказывает она, пришлось пересечь несколько стран, в частности Белоруссию и Россию, побывать и в оккупированном Крыму. Привычный маршрут через Днепр по Антоновскому мосту в Херсоне больше не существует.

"Если коротко: полуостров заполонили военные и техника. Они везде. Едешь по железной дороге — видишь отработанные, поврежденные танки, стоят просто у путей. Там есть и новые. В частности, на железнодорожном вокзале в Джанкое техники было много на платформах. Также там много российских военных — видела, как загружаются в двухэтажные поезда. Слышала, что они направляются на выезд — в Адлер. Кто-то сказал, что происходит ротация. В тот день в Джанкое случилась "бавовна". Думаю, там было что ликвидировать", – говорит Светлана.

Она отмечает, что весь полуостров сейчас в окопах, работает строительная техника.

"От Джанкоя и севернее до выезда из Крыма, а также уже в Херсонской области можно заметить окопы, блиндажи, — вспоминает она. — На открытой местности и в посадках. Практически везде строят их на расстоянии приблизительно 500 метров от дорог. Рядом со строительством много свежей древесины, ею в воздухе пахнет. Если ездят грузовики, то маркированы символами "Z" и "V".

Источники в Крыму подтверждают: оккупанты окапываются и минируют

Председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев говорит Фокусу, что в Крыму фактически остановился строительный бизнес — вся техника задействована в подготовке фортификационных сооружений на западе и севере полуострова. А также вдоль Северокрымского канала. В частности, село Межводное превращают в военный укрепрайон: заминировали пляжи.

"От своих источников мы получили информацию, роют окопы не только вдоль побережья, но и по периметру населенных пунктов. Например, возле сел Некрасовка и Дмитровка в Советском районе (недалеко от озера Сиваш — ред.). И не только. Также нам сказали, что россияне закапывают мины в Красноперекопском районе, в степях. Роют окопы поближе к Арабатской стрелке и Чонгару, в Геническом районе, то есть по Азовскому морю. Но поскольку там очень влажная почва, прокладывают деревянные постройки", — рассказывает он.

Подтверждает Бариев и то, что в Крыму много российских военных, в частности, в публичных местах, есть и "вагнеровцы".

"Чтобы поднять боевой дух, руководитель так называемой республики Крым Сергей Аксенов выезжал в зону проведения "специальной военной операции", лично награждал крымчан. Параллельно Аксенов критикует Минобороны РФ, мол, на фронте не хватает оружия. Сам же пытается создать крымскую ЧВК. Мы слышали, что над этим они работают вместе с Евгением Пригожиным, российским бизнесменом, организатором ЧВК "Вагнер", — говорит эксперт.

Российские солдаты осваивают окопы Крыма Фото: Минобороны РФ

1 апреля 2023 года в России, а значит — и в оккупированном Крыму началась мобилизация, которая продлится до 15 июля. Но представители военкоматов начали раздавать повестки на неделю раньше.

"Например, в Суворовском Сакского района, где проживает 3,5 тысяч жителей, выписали 75 повесток, — продолжает Бариев. — Приходят и в учебные заведения. Повестки раздают студентам первых курсов и выпускникам колледжей и техникумов. Прежде всего, их интересуют автотранспортные и железнодорожные колледжи, ведь есть необходимость в механиках, которых можно было бы привлечь к ремонтам на фронте. Некоторые, не дожидаясь повесток, пытаются уехать. В первую очередь речь идет о проукраинских гражданах".

В Крыму — продают, в Турции — покупают

Местные в Крыму говорят, что жизнь там застыла. Еще несколько месяцев назад было больше уверенности, что на полуострове можно строить свое будущее. В настоящее время перспективы туманны.

"Несмотря на то, что россияне из федерального бюджета выделяют деньги для жителей оккупированной Херсонской области на так называемые жилищные сертификаты, чтобы они могли приобрести жилье, предложение жилья превышает спрос. То есть, квартиры в Крыму сейчас мало кто покупает. В отличие от третьих стран – по нашей информации, состоятельные крымские коллаборанты уже активно покупают недвижимость в Турции, — продолжает Эскендер Бариев. — Заметно, как увеличилось количество объявлений на канале "Авито", это такой аналог украинского "ОЛХ", — он завален предложениями по продаже бытовых вещей, приобретенных два-четыре года назад. То есть, при выезде люди не собираются брать многое с собой".

О возможном выезде или даже эвакуации с полуострова тоже говорят. Известны факты, когда представители так называемых местных властей ходят по домам и собирают информацию: сколько в общей сложности проживает людей, сколько из них совершеннолетних, пожилых, имеет ли семья транспортное средство. Эксперты предполагают, что такие визиты могут быть связаны с возможной эвакуацией. В России с 2021 года действует норма о принудительной эвакуации — предусмотрен обязательный выезд гражданского населения с территорий, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий. Именно этой нормой россияне уже пользовались в оккупированной Херсонской области, когда объявили эвакуацию при отступлении с правого берега.

Уже привычный для Крыма пейзаж Фото: censor.net

"В результате люди уже на бытовом уровне начинают размышлять, как они будут эвакуироваться: автобусом, поездом, автомобилем", — добавляет председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра.

В то же время представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов говорит, что процесс выезда с территории временно оккупированного Крыма очень активно происходит на уровне российского руководства, командования, оккупационного военного корпуса и так называемой "администрации". Они продают недвижимость на полуострове и увозят оттуда семьи.

"Но другим — рядовому составу — говорят, мол: "Не переживайте, все спокойно, все под контролем". Но это уже как мем — "так называемая спецоперация идет по плану", — добавляет Юсов.

Настроения в Крыму: ждут Украину, но не все

При этом собеседники Фокуса убеждены, что в Крыму достаточно людей, которые ждут Украину и ее Вооруженные силы. Конечно, говорить, что тех, кто активно ждет украинских военных, большинство – неверно. Но и утверждать, что большинство не ждет – тоже.

Напомним, украинские власти говорят, что те жители Крыма, которые не совершали военных преступлений или преступлений против человечности, не способствовали оккупации, не будут привлечены к ответственности. И даже те, чьи действия государство Украина могло бы расценить как определенные противоправные, но они не имели тяжелых последствий, вероятно, пройдут только люстрационные мероприятия – к таким лицам может быть применена практика ограничения по определенным должностям, но они смогут свободно проживать на территории Крыма. А вот уехать действительно придется тем, кто въехал на территорию Крыма после 2014 года с территории РФ (по приблизительным подсчетам, речь идет о 500-700 тысячах граждан РФ), поскольку по украинскому законодательству этот приезд был незаконным — нарушением режима государственной границы Украины.

"Мы видим все больше проявлений проукраинской позиции в Крыму, – говорит Эскендер Бариев. — Например, недавно в поселке Грушевка был поднят флаг Украины. 18 марта – в день присоединения Крыма к РФ на скале Ак-Кая появились цвета украинского флага. Это исторически очень важно, потому что традиционно на скале Ак-Кая, когда ханы проводили инаугурацию, их поднимали на белом войлоке. Раньше появилась информация, что россияне поднимали там и российский флаг. Но это точно сделали активисты, гражданские жители Крыма. И такие проявления мы видим не только в Бахчисарае, Симферополе, но и в других уголках Крыма".

Флаг Украины на скале Ак-Кая. Крымское движение сопротивления не дает покоя оккупантам Фото: Twitter.com/RoksolanaKrim

Кроме того, можно предположить, что в Крыму живет большой процент людей, которые хотя и не выступали в поддержку единства Украины, но и активно не участвовали в поддержке РФ. Некоторые из них сохранили оригиналы украинских документов, в частности, свидетельства о рождении детей — предоставляли при необходимости оккупантам только копии, чтобы на них ставила печать российская администрация. Поэтому Украина, вероятно, во время будущего анонсированного контрнаступления, сможет рассчитывать на поддержку или хотя бы понимание большинства проукраинских и нейтральных граждан.

Военные подтверждают, что сопротивление в Крыму действительно выросло — они получают больше качественной разведывательной информации, позволяющей проводить удачные операции на полуострове. К тому же так называемые местные администрации стали меньше опровергать заявления украинской стороны о попадании по целям — возможно, жители уже не так верят их словам.

Что в зоне поражения в Крыму

Тем временем количество взрывов на территории Крыма увеличилось. Один из последних случаев зафиксирован в Джанкое 20 марта. О нем местные жители говорят как о сильном землетрясении. В Главном управлении разведки МОУ сообщают об уничтоженных российских ракетах "Калибр", которыми оккупанты планировали обстрелять Украину — снаряды как раз везли по железной дороге. Оккупанты же заявляют о работе собственной ПВО и уничтожении БПЛА.

Джанкой важен с военной точки зрения. Прежде всего, это железнодорожный логистический узел, в котором сходятся пути с востока Крыма – из Керчи, Феодосии, Нижнегорской, Советского и с запада – из Евпатории. А дальше двигаются в Севастополь (через Симферополь) или на оккупированные территории Херсонской области.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан I ранга Павел Лакийчук, отвечая на вопрос, могли ли в Джанкое быть ракеты "Калибр", отвечает однозначно: "Конечно".

"Основные ракетно-тактические базы, куда поступают ракеты для Черноморского флота РФ, в Новороссийске. Оттуда их перевозят в Севастополь на 17-й арсенал или морским путем на специальных судах. Или, и так чаще, по железной дороге через Керченский мост, тогда только через Джанкой, — объясняет он. — Есть такое слабое звено у россиян: чтобы добраться до тыла, приходится подходить достаточно на близкое расстояние к линии фронта, в зоны нашего огневого поражения. Кроме того, в Джанкое достаточно промежуточных временных складов с боеприпасами, амуницией. Это основной логистический хаб. Каждый раз, когда происходит прилет от наших профессионалов, они несут серьезные потери".

Эксперты говорят, что количество подобных прилетов по объектам в Крыму будет только увеличиваться. Украина обладает не только качественными разведданными, но и получает западное оружие, производит свое, в частности, ударные боевые беспилотники, которые могут применяться в операциях в Крыму.

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