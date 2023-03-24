Оружие для Украины. Где будут производить снаряды и технику для ВСУ во время войны

"Укроборонпром" наладил производство артиллерийских снарядов 122 и 152 мм на производственных мощностях стран НАТО. Правительства Польши и Украины подписали меморандум о создании совместного предприятия по производству оружия. Учитывая переход украинской армии на стандарты НАТО, возникает обеспокоенность по поводу дальнейших перспектив отечественного военно-промышленного комплекса. Фокус узнавал, каким видится будущее украинского ВПК после войны.

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На днях Вооруженные силы Украины получили первые 122 мм украинские боеприпасы европейского производства. Об этом сообщило Министерство обороны. Снаряды производятся на мощностях одной из стран НАТО по отечественным технологиям. Какая это страна, не разглашается, однако можно смело утверждать, что речь идет о ком-то из бывших участников Варшавского договора. Снаряды 122 мм, как и 152 мм, были основными артиллерийскими калибрами в Советской армии, а впоследствии и в ВСУ.

Почему нужны советские снаряды

Отметим, что 122 мм боеприпасы используются в основных украинских гаубицах – Д-30 и самоходных артиллерийских установках 2С1 "Гвоздика".

В Минобороны отмечают, что на западных производственных мощностях производятся также 120 мм мины и 125 мм снаряды для основных боевых танков Т-64 в разных модификациях.

Еще в конце 2022 года стало известно, что государственный концерн "Укроборонпром" наладил производство дефицитных боеприпасов советских калибров 152 и 122 мм на западных военных предприятиях.

Угроза снарядного голода вынудила украинское руководство и западных партнеров буквально искать боеприпасы этих калибров по всем закоулкам. Прорабатывалась даже схема приобретения 122 мм снарядов у Пакистана. Министерство обороны Великобритании даже сформировало секретную целевую группу, занимающуюся приобретением советских снарядов для украинских Сил обороны. Производство снарядов возобновили на заводе "Терем" в Болгарии, который простаивал уже много лет.

Сегодня украинский ВПК работает по принципу – все для фронта, все для победы Фото: Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что 155 мм натовские боеприпасы мы будем получать в достаточном количестве от наших партнеров. На сегодня единственным производителем 155 мм снарядов в Украине является нежинский научно-производственный комплекс "Прогресс". Снаряд "Квитник" с лазерным полуактивным самонаведением был принят на вооружение еще в 2012 году. Примечательно, что руководителем группы разработчиков был Николай Шкарлет — отец бывшего министра образования и науки Украины.

На сегодня у Украины нет возможностей производить боеприпасы на своей территории. Это объясняется, прежде всего, соображениями безопасности. В результате ракетных ударов врага были повреждены многие предприятия военно-промышленного комплекса. По словам военного эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака, единственный выход – это переносить производство на подземные заводы и держать там склады. Эти мероприятия долговременны и высокоценны, но будут актуальны и после окончания войны.

"Понятно, что работу нужно начинать уже сейчас, даже в условиях боевых действий на территории Украины. В первую очередь, все производственные линии и оборудование должны быть сконцентрированы в подземных локациях. Это гарантия от ракетных ударов от врага. У Украины есть опыт строительства метрополитена поэтому думаю, не составит труда построить необходимые подземные помещения, где можно локализовать производство. Там же под землей должны находиться склады готовой продукции", — говорит Ступак Фокусу.

Сколько нужно снарядов для ВСУ

По данным Международного института стратегических исследований, на начало 2021 года на вооружении ВСУ находилось 1818 единиц артиллерии разных типов, однако советских калибров – 122 и 152 мм. Незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ правительство Чехии подарило Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов 152 мм. Сегодня Силы обороны Украины используют от 4 до 7 тыс. снарядов в день.

Украинские военные готовят 122-мм артиллерийские снаряды под Бахмутом. 21 марта 2023 г. Фото: Getty Images

В начале года Bloomberg подсчитал, что Украина получила от западных партнеров 300 буксируемых гаубиц, из них более – 210 155-мм гаубиц M777 и 72 105-мм гаубицы из США. А также более 400 единиц самоходной артиллерии, из которых 180 — по заказу (более 20 155-мм гаубиц из Великобритании, по 18 — из Польши, Германии, США и других стран).

Западные военные аналитики уже давно сравнивают украино-российскую войну с Первой мировой и доминацией артиллерии. Именно на работу артиллерии приходится около 60% потерь армии врага, рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба Вооруженных Сил Украины старший лейтенант Андрей Рудык.

Понятно, что для ведения боевых действий такой интенсивности нужны колоссальные запасы боеприпасов, которых у Украины нет. Следует упомянуть, что значительные запасы снарядов были потеряны во время ежегодных сезонных пожаров на арсеналах, систематически возникающих, начиная с 2012 года.

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С учетом того, что украинский сектор безопасности и обороны переходит в вооружении на стандарты НАТО, на будущее нужно ориентироваться именно на натовские калибры – 15 и 155 мм. Однако для выполнения задач деоккупации территории страны также нужны старые советские 122 и 152 мм, которые после окончания войны могут стать дополнительным балластом. Интенсивные поставки западного вооружения патронов для стрелкового оружия в бронетехнику и авиацию вообще ставят под вопрос будущее отечественного ВПК в послевоенный период.

В начале 2023 года Алексей Резников заверил, что поддерживает развитие украинского военно-промышленного комплекса Украины и убежден, что протестированное в ходе развязанной Россией войны вооружение в будущем будет высоко цениться на рынках.

Из открытых источников известно, что на 2023 год лучшие показатели на войне против России продемонстрировали украинские беспилотники оперативно-тактического уровня "Лелека", "Фурия" и "Spectator", противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П", реактивные системы залпового огня "Верба" (122 мм). Основной боевой танк ВСУ Т-64 имеет солидный запас для будущих модернизаций и во многом не уступает западным аналогам. Положительные отзывы о ракетах "Ольха" и "Нептун", однако их количество пока не позволяет делать выводы на будущее.

Каким видится будущее отечественного ВПК

Сегодня украинский ВПК работает по принципу – все для фронта, все для победы. Недавно Министерство экономики Украины предоставило разрешение предприятиям ВПК самостоятельно импортировать товары военного назначения для нужд собственного производства и экспортировать товары военного назначения собственного производства. На такой шаг министерство пошло для облегчения возможности импорта комплектующих для изготовления оружия без лишних посредников.

Координатор направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов считает, что сегодня, когда мы затрагиваем вопрос украинского ВПК, однозначности, к сожалению, нет. Если до войны у нас были определенные возможности, то сейчас — существенные проблемы с возможной реализацией продукции.

Иван Ступак, напротив, уверен, что отечественный ВПК будет иметь значительное количество заказов на длительный период. Но для этого нужно будет переориентировать производство на стандарты НАТО.

"По окончании войны украинский ВПК будет иметь чуть ли не больше заказов за всю историю. Считайте, украинская армия подойдет к окончанию войны с пустыми складами резервов, которые обязательно нужно будет снова сформировать — начиная от формы до высокоточных образцов вооружений. Сюда нужно добавить обновления резервов для стран-членов НАТО, которые сейчас передают Украине свое вооружение. Не является военной тайной, что предприятия отечественного ВПК либо полностью уничтожены, либо сильно повреждены, поэтому должно быть новое производство. Оно должно ориентироваться, в первую очередь, на стандарты НАТО и западных партнеров", – отмечает эксперт.

Парфенов напоминает, что во время оккупации силы врага уничтожили или вывезли в Россию оборудование, необходимое для производства конкурентоспособной продукции.

"Так, например, во время оккупации были потеряны и вывезены россиянами такие заводы как Изюмский приборостроительный и Волчанский агрегатный. Без первого Украина уже не может производить собственные изделия с оптическими деталями, вроде танковых прицелов. А без агрегатного завода возникают проблемы с комплектующими производства двигателей в Запорожье для авиации. По моему мнению, определенный потенциал по некоторым сферам все же можно будет закрыть, это частично ракетная техника, двигатели. Но бронетехнику, уникальное точное оборудование, и еще некоторые вещи, которые пока идет война, нельзя разглашать, к сожалению, не сможем обновить. Конечно, возможно если будет достаточно финансирования, то можно было бы закупить станки на тот же Изюмский завод, но без имеющихся твердых контрактов и договоров, это все как гадание на кофейной гуще", — говорит Фокусу Парфенов.

По мнению Ступака, вероятно, отечественные предприятия ВПК будут привлечены в проектах кооперации с западными партнерами. Однако не нужно ожидать, что Запад нам все построит и передаст в пользование. Там есть свои коммерческие производители, для которых это бизнес и рынки сбыта.

"Возможно, им будет выгодно работать с нами как производителями, например какой-то части, каких-то запасных частей. То есть, мы производим, условно, двигатели, передаем в Европу, а дальше они уже собирают свою какую-то технику", — говорит он.

В начале июня 2022 года правительства Украины и Польши договорились о создании совместного предприятия по производству оружия. Сейчас подписан только меморандум, однако у стран уже есть опыт подобных коопераций. С 2013 года в Польше производится боевая бронемашина Oncilla, являющаяся лицензионной копией украинской "Дозор-Б" разработки Харьковского конструкторского бюро машиностроения, но с броней, соответствующей стандартам НАТО. В прошлом году турецкая компания Baykar Makina представила свой беспилотник Kızılelma, дрон, построенный на базе реактивных двигателей АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс".

Пока остается секретной информация о дальнейшей судьбе ракетного оперативно-тактического комплекса "Гром-2" (он же "Сапсан"). Большая часть работ по его разработке была профинансирована заказчиками Саудовской Аравии.

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