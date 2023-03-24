Самолеты-невидимки, ракеты и снаряды времен СССР. Какое оружие Китай может поставить России

Китайские власти в шаге от поставок вооружений России. Это сильно беспокоит Запад — огромные запасы боеприпасов, ракет и тяжелой техники советского образца для двухмиллионной Народно-освободительной армии заставляют задуматься. Фокус изучил, какие виды оружия Пекин может передать Москве, чтобы вести большую войну в Украине.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 21 марта прямо заявил о признаках запроса Москвы у Пекина военной помощи для использования в ходе боевых действий в Украине. Дело в том, что Пекин еще в 2017 году объявил о начале процесса повышения эффективности армии. Полное ее переоснащение должно завершиться к 2035 году.

Передача России накопленных к 2023 году запасов бронетехники, артиллерии и ракетных систем для Китая — непростое мероприятие. Запад сразу это заметит и запустит санкционный механизм. Военный эксперт Игорь Козий в общении с Фокусом акцентирует внимание на многочисленных угрозах Вашингтона по поводу последствий таких шагов.

"При встрече Си Цзиньпина и Владимира Путина не было даже намеков на поставки вооружений. Но гипотетически — любое оружие из Китая может прийти в Россию. Сегодня Москве из-за экономической блокады не хватает большого количества оружия. В первую очередь, оккупационной армии нужны чипы и беспилотные системы", — подчеркивает эксперт.

Баллистические ракеты "Дунфэн" летят на 14 тысяч км

Американский аналитический центр RAND придает важнейшее значение разработкам баллистических и крылатых ракет для НОАК. Некоторые экземпляры потенциально угрожают передовым авиабазам США. Межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41" поражает цели на расстоянии 14 тысяч километров.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41" поражает цели на расстоянии 14 тысяч км

"Вместо горстки баллистических ракет с обычным вооружением в 1996 году у Китая теперь насчитывается примерно 1400 баллистических и сотни крылатых ракет", — подсчитали эксперты организации.

RAND смоделировала возможности атак ракетами авиабазы Воздушных сил США Кадена на японском острове Окинава. Вывести ее из строя могут несколько китайских ракет.

Боеприпасы и гаубицы времен СССР

Газета Thе Washington Post со ссылкой на нескольких американских топ-чиновников в феврале сообщала, что власти Китая думают над отправкой в Россию летального вооружения в виде артиллерийских снарядов. Армия РФ быстро истощает их запасы, производя до 20 тысяч выстрелов за день.

Рассматриваются боеприпасы с советскими калибрами — 122 и 152-мм для артиллерии, 82 и 120-мм для минометов и 125-мм танковых боеприпасах. Есть китайские аналоги снарядов 122-мм и 300-мм для реактивных систем залпового огня (РСЗО), говорит Фокусу эксперт по вооружениям Defence Express Олег Катков.

"Маркировать эти снаряды в Китае могут по желанию заказчика. НОАК имеет огромное количество советских боеприпасов", — поясняет аналитик.

У китайских вооруженных сил имеются прямые копии советских гаубиц. Например, 122-мм гаубица PL-86 — точная копия советской Д-30 калибра 122-мм и уже имеется ее модернизированная версия PL-96.

"Копии сделаны на таком уровне, что из деталей советских и китайских гаубиц можно собрать одну — и она будет работать. А если с китайской копии снять опознавательные знаки, отличить ее от оригинала будет очень сложно", — говорит Катков.

По словам специалиста, китайские боевые машины пехоты (БМП) визуально отличаются и доставить их в РФ в обход западных санкций практически нереально. Сделанная в Китае БМП WZ-501 — прототип советской БМП-1 попала на вооружение элитной 38-й армейской группы НОАК в 1990-х годах, дислоцировавшейся под Пекином.

Китайская БМП WZ-501 — это копия советской БМП-1

Тяжело будет спутать и машину ZBD-86 с советской БМП-2. В этом варианте китайские производители не стали полностью копировать аналог, а добавили свое.

Наиболее вероятный сценарий сейчас — это передача России копий советской военной техники и боеприпасов

"Чем сложнее вооружение, тем больше явных отличий. Тем сложнее скрыть их для передачи Москве. Наиболее вероятный сценарий сейчас — это передача копий советской военной техники и боеприпасов. Cтоит добавить, что передача большого числа подобных снарядов представляет угрозу для Украины. Китай может предоставить отдельные цеха для их производства под нужды военных России", — считает эксперт Defence Express.

Лучше и дешевле С-300 — передовые системы ПВО в Китае

Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) писал об интегрированных системах противовоздушной обороны Китая (IADS). Многоуровневые системы защиты включают ряд наземных и воздушных датчиков, а также ракеты класса "земля-воздух".

Одна из таких систем — HQ-9, аналог российского зенитно-ракетного комплекса С-300. Китайская IADS менее интегрирована, чем российская, но более распределена и мобильна. Она состоит из наземных ЗРК большой дальности HQ-9 и SA-21 и нескольких ЗРК средней дальности.

HQ-9 — аналог российского зенитно-ракетного комплекса С-300

Аналитики RUSI считают, что решение против таких ПВО — это авиация пятого поколения ВМС США — малозаметные многофункциональные истребители F-35.

"Китай прошел 30-летний путь копирования технологий — пиратский, нелегальный. Но если брать российский С-300 и китайский аналог, у последнего компоненты будут лучше", — добавляет Катков.

Экспорт HQ-9 беспокоит конкурентов официального Пекина: этот комплекс стоит дешевле российских систем ПВО С-300, сказано в статье The National Interest.

Пакистан одним из первых купил китайскую систему HQ-9, о чем стало известно в октябре 2021 года.

Китай производит более 3 млн ударных дронов в год

Кроме ракет, каждый год в Китае производят более 3 млн беспилотников, это один из мировых лидеров по разработке боевых БПЛА. Корреспонденты немецкого издания Der Spiegel в феврале этого года узнали о намерениях российских военных и китайского производителя дронов Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology обсудить массовое производство дронов для РФ.

Данный аппарат может нести боеголовку весом до 50 кг и по конструкции похож на иранский БПЛА-камикадзе Shahed-136. По оценкам военных экспертов из Германии, китайцы согласились изготовить и испытать 100 прототипов беспилотника ZT-180 и предоставить их Министерству обороны РФ до апреля 2023 года.

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По данным Der Spiegel, Xi'an Bingo не против отправлять Москве компоненты для налаживания массового производства дронов — примерно 100 единиц. Эксперт Игорь Козий говорит, что называлось и примерное место размещения двух предприятий — одно возле Москвы, второе — на Урале.

"Сбудутся ли эти планы, пока неясно. Возможно, повторится история с Ираном — поставят "громкоговорящие мопеды" для отвлечения украинских сил ПВО и запуска ложных целей. Главная задача РФ — наладить свое производство ВПК через третьи страны, обойти санкции", — замечает эксперт.

Самолет-невидимка Chengdu J-20: Китай опережает США в воздухе

Лондонский Международный институт стратегических исследований описал, как Китай опережает США в производстве истребителей-невидимок. По мнению генерального директора института Джона Чипмана, китайский самолет пятого поколения Chengdu J-20A уже опережает производство F-22 Raptor для ВС США.

Китайский самолет пятого поколения Chengdu J-20A

"Темпы производства оборонной промышленности Китая вырасли многократно. В 2023 году количество истребителей J-20A может быть больше, чем самолетов пятого поколения ВС США, F-22", — сказал Чипман.

Британские эксперты отмечают, что Китай будет больше производить таких самолетов из-за увеличения оборонного бюджета Китая в 2022 году на 7%, примерно на 16 миллиардов долларов.

"Модернизация НОАК продолжится, включая добавление авианосцев, сложных фрегатов, эсминцев и новой баллистической ракеты большой дальности Julang (JL)-3 для подводных лодок Type 096. Снаряд может иметь дальность действия более 10 тысяч км", — дополняют специалисты.

Военный эксперт Михаил Жирохов говорит Фокусу, что Китай не пойдет на прямые поставки ракет, самолетов и подлодок — Запад мгновенно введет торговые санкции.

"Ракеты нельзя поставлять через другие страны, их применение в Украине тут же вычислят по остаткам. Все это пойдет сразу в Вашингтон и Брюссель. Комплектующие, боеприпасы, даже стрелковое оружие — да, а танки, БТР или другое тяжелое вооружение — нет. Американцы только этого и ждут [чтобы обложить Пекин санкциями]", — делает вывод Жирохов.

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Опрошенные эксперты уверены, что КНР и Северная Корея на данном этапе войны отправят россиянам максимум боеприпасы советского калибра и беспилотники. Но, больше всего армия РФ нуждается в комплектующих и механизмах для налаживания собственного производства. Из третьих стран — Китая, КНДР и Ирана — можно привезти и взрывчатые вещества.

"Китай поставляет России критические компоненты, возможно, military-класса. России нужно было решить вопрос с тепловизионными матрицами для прицелов. Китай помог и пошли танки с прицелами 1ПН96 (ночной прицел наводчика). При поставках тяжелого вооружения Китай может использовать КНДР ", — отмечает Олег Катков.

В Defence Express оценивают уровень резервов и боевого оснащения китайского ВПК до уровня самостоятельного ведения третьей мировой войны.

"Пекин запустил маховик перевооружения — вложены огромные деньги в военную инфраструктуру. Переход на цифровые платформы на бронетехнике — там новый уровень, недосягаемый для России. Если мы говорим о гипотетических вариантах, Москва может получить все — самолеты, авианосцы, корабли. У Китая настолько мощная оборонная промышленность, что есть отдельные лимиты техники на экспорт", — комментирует Катков.

Поставки иностранного вооружения, по его словам, станут временной мерой для России, пока ее собственный ВПК перейдет на военные рельсы.