Планируем контрнаступление. О чем говорит главком Валерий Залужный с генералами НАТО

На днях главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с генералами стран НАТО. Эту коммуникацию он назвал очень важной для Украины. Говорили о подготовке украинских военных, обстановке в Бахмуте, контрнаступлении и поставках вооружения. О чем еще мог общаться главнокомандующий и как это повлияет на ситуацию на фронте, разбирался Фокус.

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В числе коллег на встрече присутствовали: верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе – командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи, начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, начальник Генерального штаба вооруженных сил Республики Польша генерал Раймунд Анджейчак и командующий Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенант Антонио Агуто.

"Любые встречи такого уровня происходят потому, что необходимо обсудить дальнейшие действия Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий, подкорректировать планы, получить поддержку международных партнеров, – говорит Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. – Они помогают определиться, что нам нужно, чтобы повысить эффективность – какое вооружение, когда мы можем его получить. Кроме того, есть и другие составляющие, такие как разведка и разведывательная информация, которые тоже обсуждают. Там много позиций, о которых нужно говорить, и говорить часто".

Удержать Бахмут

Во время недавней встречи с журналистами глава Офиса президента Андрей Ермак вспоминал о своей встрече и генерала Залужного с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Ермак утверждает: во время телефонного разговора было в который раз согласовано решение удержать Бахмут.

"Не отходить и усиливаться" – именно такое решение накануне было принято и на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Если посмотреть на карты проекта DeepState, то ситуация в районе Бахмута все более вызывает вопросы. Войска РФ оккупировали участки восточной части города вдоль правого берега реки Бахмутки, а расстояние между северным и южным краями, где находятся украинские войска – не более четырех километров. Именно это "горлышко" – путь снабжения, которое украинская армия не дает сузить, а противник постоянно обстреливает.

Эксперты называют оборону Бахмута тактической – чтобы сдержать анонсированное ранее наступление россиян Фото: Getty Images

Эксперты называют оборону Бахмута тактической – чтобы сдержать анонсированное ранее наступление россиян, которое они начали еще в январе. О нем ранее говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, а куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уверял, что в случае успеха откроется оперативное пространство. Для россиян Бахмутский район вот уже несколько месяцев остается приоритетным, но они там не могут проломить украинскую оборону. Да и вряд ли с операционной или тактической точки зрения Бахмут для россиян важен, говорят в американском Институте изучения войны (ISW) – его захват не будет способствовать дальнейшему продвижению оккупантов на Донетчине из-за значительных потерь российских войск.

По источникам CNN в разведке НАТО: когда Украина теряет одного бойца в Бахмуте, Россия – пятерых. Таким образом, сегодня Бахмут выполняет основное назначение – забирать у россиян силы. Там оккупанты теряют тысячи бойцов и сотни единиц техники.

"Думаю, в Бахмуте ситуация в ближайшее время не изменится. Это будет преимущественно ведение обороны со стороны Вооруженных сил Украины. О контрнаступлении в Бахмуте речь не идет, пока там возможны только контратаки", – продолжает Коваленко.

С мыслями о контрнаступлении

Но все же главная тема переговоров Залужного с партнерами по НАТО – это будущее весеннее контрнаступление украинской армии.

О нем как в Украине, так и на Западе говорят уже несколько месяцев. В этом смысле Бахмут важен не только как сдерживающий фактор: в этом районе создаются благоприятные обстоятельства для ответного удара ВСУ. В то время как в Бахмуте идут бои, Украина формирует резервы и получает западную технику.

Эксперты отмечают, что за последние три месяца Украина получила и еще получит больше техники, чем можно было себе представить с начала вторжения. Например, The Economist пишет, что из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% – стоимостью более $8 млн – поступило в течение трех месяцев после 9 декабря. То есть после того момента, когда США и партнеры по НАТО решили, что затяжная война в Украине невыгодна миру и есть возможность завершить все быстрее. Как результат – почти треть украинской армии скоро будет иметь оборудование стандарта НАТО. Кроме того, вместо того, чтобы усиливать Бахмут, Залужный отправил украинских военных на обучение заграницу. Так, с января тренировочное командование 7-й армии США проводит пятинедельные курсы для украинских подразделений на полигоне Графенвер в Германии.

"Думаю, готовящееся контрнаступление украинская сторона четко обсуждает с представителями США. Это означает, что с ними координируют не только помощь и вооружение, но и решения об учениях, которые проходят украинские военные, – говорит Фокусу политолог-американист, аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов. – Речь идет не только об обучении, но и о получении тактических навыков, которые будут использоваться в контрнаступлении. А его ожидают как в Украине, так и в США. Но на самом деле американская сторона, мягко говоря, еще не отошла от успешного контрнаступления в Харьковской области и на Херсонщине. Для них сам факт нескольких успешных операций очень важен. Этот опыт говорит о том, что, несмотря на сложность и длительное время, которое эти регионы были оккупированы, Украина смогла прорваться, значит – продолжать поддерживать Украину необходимо".

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Тем временем в комментарии The Economist Валерий Залужный заявил о создании трех армейских корпусов, в каждом из которых будет по шесть бригад – всего 60 тысяч бойцов для наступления.

"На то, чтобы освободить все оккупированные территории, такого ресурса не хватит, – отвечает военный эксперт. – Но его достаточно для отдельного контрнаступления в одном из направлений".

Коваленко предполагает, что публичные заявления Залужного о создании новых корпусов можно расценивать и как информационную спецоперацию, и как элемент диалога с международными партнерами. А также как способ давления на российское командование.

Где может начаться новое украинское контрнаступление – вопрос открытый. Некоторые западные аналитики прогнозируют, что Вооруженные силы Украины пойдут на южном направлении – в сторону Мелитополя Запорожской области.

"Сейчас есть несколько плацдармов, где мы можем проводить контрнаступательные действия. Это левобережная Херсонщина, Запорожская область, Луганщина, – говорит координатор группы "Информационное сопротивление". – У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Какой из них выберут – знают только в Генштабе ВСУ. Мы должны понимать, что производится аналитический обзор ситуации по каждому из плацдармов. Контрнаступление будет происходить там, где мы будем максимально эффективны в контрнаступлении. Этот сценарий будет отличаться от используемых на северном плацдарме, в Харьковской области и на правобережной Херсонщине в 2022 году. Только оккупанты осуществляют наступательные действия по одной и той же методичке. Контрнаступления ВСУ не происходят по одинаковым сценариям. Я ожидаю чего-то вообще неожиданного".

От ракет до самолетов

Для контрнаступления Украине необходимы не только новые силы и техника, но и дополнительное оружие.

Украина уже получила один из двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые обещали поставить Германия и Соединенные Штаты. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

"Вопрос о ракетах ATACAMs, возможно, поднимался на встрече с представителями НАТО, но надо понимать, что западные партнеры не готовы нам предоставлять эти ракеты, – продолжает Александр Коваленко. – Одна из причин, почему нам их вряд ли дадут — у самих США таких ракет не много. Процесс их производства сейчас не выведен в серийный масштаб. Передача реактивных снарядов HIMARS и GLSDB – это возможно, а вот с ATACAMs все гораздо сложнее. Если мы получим какое-нибудь дальнобойное оружие, то это, в первую очередь, я уверен, будет GLSDB или ракета авиационного базирования Storm Shadow. Хотя это уже совсем другой вопрос – мы будем говорить, как именно это оружие будет использовано. Поскольку ракета авиационного базирования, то ее нужно будет или интегрировать в МиГ-29, Су-27. Или уже использовать, когда мы получим авиацию западного образца".

О самолетах Залужный также говорит с коллегами по НАТО. Не так давно в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Марком Милли главком напомнил о необходимости усилить украинскую ПВО, в том числе самолетами F-16. После спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что процесс пошел: Польша и Словакия сделали заявления о готовности передать Украине хотя и не американские самолеты, но советские – МиГ-29 в рамках международной коалиции по предоставлению самолетов.

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