Битва за Украину. Главные события и битвы за год российско-украинской войны

Каждый день войны наполнен событиями и героизмом, но 24 февраля, когда исполняется год со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину, Фокус решил вспомнить наиболее важные и ключевые события. Например, уничтожение украинским "Нептуном" российского крейсера "Москва" или разгром российских морпехов под Угледаром.

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365 дней назад, в 5 утра 24 февраля 2022 года, российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор произошло много важных событий, которые меняли ситуацию на поле боя. Фокус собрал самые важные события и сражения за год полномасштабной войны.

24 февраля 2022 года ВС РФ начали наступление сразу с нескольких направлений:

север — Киевская, Сумская и Черниговская области;

восток — Донецкая, Луганская и Харьковская области;

юг — из оккупированного Крыма на Херсон-Николаев-Запорожье-Мариуполь.

На всех направлениях украинская армия давала жесткий отпор оккупантам, которые шли колоннами техники, как на параде. Единственное направление, где ВС РФ имели успех с первых же дней — южное. Херсон был быстро захвачен, а Мариуполь попал в окружение уже к началу марта. На всех других направлениях враг получил неожиданный для него отпор, который привел к огромным потерям в личном составе и технике уже в первые дни полномасштабного вторжения.

Фокус составил список основных событий войны с Россией в хронологическом порядке.

Битва за север. 24 февраля — 2 апреля 2022

С территории Беларуси и РФ по направлению на Киев вражеские войска шли с 12-кратным превосходством. Благодаря умелой тактике и изобретательности военного командования, армия РФ не смогла захватить Чернигов, Сумы и Киев. Чернигов и Сумы в окружении смогли выстоять, что сломило планы оккупантов по быстрому окружению и взятию столицы. Напомним, Киеву давали 3-4 дня…

Силы обороны Украины дали зайти врагу вглубь территории, после чего начали методично уничтожать линии снабжения. Это привело к обескровливанию ВС РФ, а 29 марта в Минобороны РФ заявили о "кардинальном сокращении военной активности" на севере Украины.

[ + – ] Уничтоженная колонна техники ВС РФ Фото: Facebook

Резня в Буче. 24 февраля — 3 апреля 2022

На следующий день после ухода войск РФ с севера Украины в освобожденных городах обнаружили, что ВС РФ массово убивали мирных жителей. Буча, Гостомель, Ирпень стали первыми жертвами российской жестокости. Мирных людей пытали, держали в плену, и убивали. Людям связывали руки и расстреливали в затылок.

[ + – ] Российские оккупанты убили сотни людей

Предварительно россияне убили более 420 мирных жителей. Власти РФ до сих называют это провокацией и постановкой.

Оборона Николаева. 24 февраля — 12 марта 2022

После захвата российскими оккупантами Херсона их войска выдвинулись дальше, чтобы атаковать Николаев. Оттуда открывалась дорога на север — на Кривой Рог, и далее на запад — на Одессу. Генерал-майор Дмитрий Марченко по собственной инициативе организовал оборону Николаева, а украинские защитники отбросили врага назад. Город продолжает подвергаться ракетным ударам ВС РФ, но сухопутной угрозы сегодня практически нет.

Уничтожение ракетного крейсера "Москва". Ночь с 13 на 14 апреля 2022

Украинский ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" поразил флагман Черноморского флота РФ "Москва". Ракетный крейсер был самым большим кораблем в Черном море. На его борту находилось множество средств ПВО, которые позволяли ВС РФ контролировать большую часть акватории Черного моря. Уничтожение крейсера "Москва" позволило Украине перейти к дальнейшей операции по деоккупации острова Змеиный. Флот РФ потерял флагман — впервые со времен войны с Японией.

[ + – ] Подбитый ракетный крейсер "Москва" Фото: Telegram

Первая поставка западной артиллерии. 14 апреля 2022

Соединенные Штаты стали первой страной, которая анонсировала передачу Украине современных гаубиц М777. На тот момент Запал отказывался поставлять тяжелые образцы вооружения ВСУ, чтобы избежать эскалации конфликта. 155-мм гаубица "пробила" первый невидимый барьер, открыв путь для других артиллерийских установок.

[ + – ] Гаубицу М777 называют в армии "три топора"

Первое заседание группы "Рамштайн". 26 апреля 2022

Важное событие в ходе войны — первое заседание контактной группы "Рамштайн". На американской авиабазе в Германии собрались более 40 министров обороны стран мира, чтобы обсудить помощь Украине. Решения "Рамштайна" призваны помочь Украине победить в войне против РФ на поле боя.

Битва за Харьков. 24 февраля — 5 мая 2022

Харьков расположен в 40 км от российской границы, что, по плану российского командования, должно было позволить быстрым наскоком захватить областной центр. В первые дни небольшие группы врага проникали в Харьков, но уже к марту их отбросили от города, а затем Силы обороны Украины постепенно выбили оккупантов из окрестностей Харькова. Окончательно сухопутная угроза для города исчезла после сентябрьского контрнаступления в Харьковской области. Однако областной центр, как и Херсон с Николаевом и Запорожьем, продолжает страдать от ракетных ударов ЗРК С-300.

[ + – ] В Харьковской школе №134 украинские защитники уничтожили спецназ ГРУ на третий день полномасштабной войны

Оборона Мариуполя. 24 февраля — 20 мая 2022

Одной из важнейших в российско-украинской войне стала битва за Мариуполь. Украинские защитники отвлекли на себя по разным оценкам от 10 до 18 тысяч российских военных. Это позволило ВСУ отстоять Киев и не дать оккупантам бросить дополнительные силы на Запорожье. Оборона Мариуполя завершилась 20 мая, до нынешнего времени в плену находятся сотни украинских бойцов из разных подразделений и бригад.

[ + – ] Бойцы Сил обороны провели в полной блокаде 86 суток

"Жест доброй воли" и освобождение острова Змеиный. 30 июня 2022

Российские войска после потери крейсера "Москва" хотели устроить на острове Змеиный крепость, насыщенную ПВО. Украинские военные противодействовали этому всем набором средств. Временно захваченный остров бомбили авиация и беспилотники, атаковали артиллерия и десант. В конечном итоге ВСУ заставили оккупантов бежать, что позволило открыть зерновую сделку. Оккупанты назвали свой побег с острова Змеиный "жестом доброй воли".

[ + – ] Установка флага Украины на освобожденном острове Змеиный

Битва за Северодонецк-Лисичанск. 28 февраля — 24 июня 2022

Для российских войск было важно захватить Северодонецк — временный административный центр Луганской области. С 26 мая бои шли уже в самом Северодонецке. Российские войска устроили огневой вал, выпуская по 60 тысяч снарядов в сутки. Однако украинские военные смогли перемолоть лучшие части ВС РФ, которых бросали на штурм, перед тем, как отойти из города на новые позиции.

[ + – ] ВС РФ штурмовали Северодонецк и Лисиичанск месяцами Фото: tribun.com.ua

Поставка первых HIMARS. 23 июня 2022

Западные СМИ пишут, что поставки американских РСЗО изменили ход войны. Украинские военные получили высокоточное и дальнобойное оружие, которое позволило уничтожать российские склады вооружения, командные пункты, логистические узлы, живую силу врага и ряд других важных военных звеньев российской военной машины.

[ + – ] HIMARS изменил ход войны

Взрывы в оккупированном Крыму. 9 августа 2022

В оккупированном Крыму в Новофедоровке прогремело несколько взрывов. Удар дал несколько важных вещей для Украины — поднятие морального духа, выполнение военных задач на полуострове, а также посеял панику среди россиян, живущих в украинском Крыму. После этого неизвестные БПЛА не раз уничтожали военные объекты и цели ВС РФ в Крыму.

[ + – ] Взрыв в Новофедеровке Фото: ТАСС

Блицкриг ВСУ в Харьковской области. 1-12 сентября 2022

Украинское политическое руководство провело успешную операцию по дезинформации войск РФ. Публично заявлялось о планах вести контрнаступление в Херсонской области, командование ВС РФ перебросило свои самые боеспособные части на юг Украины. Это позволило провести наступление в Харьковской области, что привело к каскадному обвалу обороны ВС РФ и почти полному освобождению Харьковской области. ВСУ смогли освободить важный дорожный узел Изюм и железнодорожный узел Купянск. Войска РФ, отступая, бросили сотни единиц техники.

[ + – ] Бойцы Сил обороны освободили Изюм 10 сентября

Лиманская операция. 5 сентября — 2 октября 2022

В ходе контрнаступления в Харьковской области к 5 сентября украинские военные дошли до села Старый Караван. В течение следующих недель ВСУ смогли окружить ВС РФ в Лимане Донецкой области, а 1 октября — выйти на окраины города. Таким образом Украина смогла обезопасить Славянск и Краматорск от дальнейшего продвижения оккупантов с севера.

[ + – ] Украинские военные освободили Лиман 2 октября

Объявление частичной мобилизации в РФ. 21 сентября 2022

После проведения ряда успешных операций украинской армии, Кремлю стало понятно, что ВС РФ не хватает личного состава. Поэтому в России решились пойти на объявление частичной мобилизации, которая оказалась бессрочной. По плану оккупанты должны были мобилизовать 300 тысяч солдат. Часть из них сразу бросали в бой, чтобы восполнить потери. К февралю 2023 года ВС РФ отправляют на штурм позиций украинских войск "живые волны" солдат для штурма.

[ + – ] РФ планировала набрать в армию 300 тысяч солдат Фото: РБК

Взрыв на Крымском мосту. 8 октября 2022

Утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет оккупированный полуостров с материковой частью РФ, прогремели взрывы. В результате обвалилось две полусекции автомобильной части моста, а также произошел пожар на его железнодорожной части. Эта атака затруднила логистику российских войск на юге Украины и позитивно сказалась на моральном духе украинцев. Россия и лично Владимир Путин обвинили во взрыве на Крымском мосту украинские спецслужбы.

[ + – ] Горящий Крымский мост Фото: скриншот

Начало ракетного террора. 10 октября 2022

Российские войска применяя авиацию, наземные установки, корабли. Позже и иранские дроны-камикадзе Shahed-136 начали атаковать украинскую критическую инфраструктуру. Первая массированная атака состоялась 10 октября, когда российские войска запустили 84 ракеты, 43 из которых сбили силы ПВО. В России назвали удары ответом на взрыв на Крымском мосту, а также заявили, что объекты инфраструктуры якобы являются "легитимной целью".

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области. 19 июля — 11 ноября 2022

Контрнаступление украинской армии в Херсонской области началось 19 июля, когда ВСУ впервые нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту — главному путепроводу, который соединял Херсон с левобережной частью Украины. С тех пор ВСУ методично били по логистическим путям российских войск, а также постепенно продвигались по правой части Херсонской области, что позволило обезопасить Николаев.

[ + – ] Освобождение Высокополья в Херсонской области Фото: Скриншот из Telegram

Освобождение Херсона. 11 ноября 2022

Многие аналитики утверждают, что ключ к этой войне находится на юге Украины, поэтому освобождение Херсона стало стратегической победой Украины. Этому предшествовали постоянные удары ВСУ по логистике врага, а также медленное, но методичное продвижение украинских войск к городу. Сейчас войска РФ в отместку постоянно бьют по Херсону, из-за чего часть местных жителей выезжает из областного центра. Российские войска ушли не только из Херсона, но и со всей правобережной части Украины, что не позволит врагу пробить сухопутный коридор на Одессу.

[ + – ] Украинские военные освободили Херсон 11 ноября Фото: The New York Times

Атака стратегической базы авиации РФ в Энгельсе и "Дягилево". 5 декабря 2022

Утро 5 декабря в России началось со взрывов на базах стратегической авиации в Энгельсе и "Дягилево" в Рязанской области. Заявляется, что атаку совершил украинский беспилотник "Стриж", который специально модернизировали для дальнобойных ударов. Удалось повредить как минимум один самолет Ту-95МС. За этим последовали и другие атаки, которые показали, что у РФ нет глубокого безопасного тыла. Важно подчеркнуть, что базы стратегической авиации являются частью ядерной триады врага.

[ + – ] Спутниковый снимок авиабазы Энгельс Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Эмбарго на российскую нефть в ЕС. 5 декабря 2022

5 декабря вступило в силу нефтяное эмбарго Евросоюза на приобретение российской нефти. Под запрет попали поставки по морю. Также введен ценовой потолок в 60 долларов за баррель. Если цена закупки будет больше, нефть запрещено приобретать и перевозить. Эмбарго привело к тому, что по состоянию на 1 февраля цены на нефть марки Urals упали с $85 до $50 за баррель. Запад избавился от российской зависимости, а Индия и Китай стали основными покупателями продукции.

Битва за Бахмут. С 7 июля по настоящее время

Одно из главных сражений сейчас разворачивается вокруг Бахмута. России удалось насытить войска живой силой, а ЧВК "Вагнер" — заключенными. Позиции украинских военных штурмуют волны живой силы российских оккупантов. Генштаб ВСУ не исключает вывода войск из Бахмута, так как главное — сохранить жизни украинских бойцов. По словам командования, Силы обороны перемалывают там самые сильные части ВС РФ.

[ + – ] Украинские военные удерживают Бахмут Фото: Scanpix

Разгром российских морпехов под Угледаром. 14 августа — настоящее время

155-я и 40-я бригады морской пехоты ВС РФ пытались раз за разом штурмовать Угледар. Однако в результате последнего наступления в январе и феврале 2023 года они потеряли более 100 единиц техники, из которых около 36 танков. Наступление россиян захлебнулось. По данным британской разведки, эти две бригады полностью потеряли боеспособность из-за огромнейших потерь. Кроме морпехов Угледар штурмуют "вагнеровцы", российский спецназ и другие части оккупационных войск.

[ + – ] Уничтожение войск РФ в Угледаре

Анонс поставок ПРО Patriot. 20 декабря 2022

Из-за регулярных массированных обстрелов ВС РФ по украинской инфраструктуре Запад начал усиливать противовоздушную оборону Украины. К декабрю 2022 года у ВСУ уже были современные комплексы IRIS-T и NASAMS, однако они не способны сбивать баллистические ракеты. Американский Patriot способен перехватывать подобные цели, но раньше такие поставки казались нереальными из-за дороговизны и сложности ЗРК. Также комплексы передадут Германия и Нидерланды.

[ + – ] Украинские военные осваивают Patriot в Германии

Российские войска потеряли 100 тысяч бойцов убитыми. 22 декабря 2022

22 декабря Генеральный штаб ВСУ отрапортовал о ликвидации 100 000 бойцов российской армии. Это означает, что ВС РФ еще не имели войн в современной истории с такими потерями, они давно превысили Чеченские войны, вторжение в Грузию и другие конфликты с участием российской армии.

Российское командование уже давно не публикует данные об официальных потерях, но некоторые блогеры говорят, что фактически профессиональных солдат у ВС РФ уже не осталось. Подавляющее большинство в армии теперь составляют мобилизованные. Общее количество потерь может намного превышать 200 000 человек.

[ + – ] Общее количество потерь оккупантов может превышать 200 000 человек Фото: 24 Канал

Анонс передачи БМП и танков Украине. 4 и 24 января 2023

4 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу боевых бронированных машин AMX-10RC, после этого США анонсировали передачу своих M2 Bradley и БТР Stryker, а Германия — БМП Marder. После этого Великобритания анонсировала передачу роты танков Challenger 2, а США — М1 Abrams. Под давлением союзников Германия разрешила поставлять в ВСУ танки Leopard 2 и более старые Leopard 1. Это разрушило еще одну невидимую стену на пути помощи Украине. Силы обороны смогут сформировать бронетанковый кулак для освобождения оккупированных территорий.

[ + – ] Танки Challenger 2 Фото: Википедия

Армия РФ потеряла 9 000 единиц техники. 2 февраля 2023

Российские оккупанты каждый день теряют в разы больше техники, чем украинская армия. По данным проекта Oryx, задокументированные потери РФ составляют уже более 9 000 единиц. Таким количеством техники не обладают некоторые страны Европы. Украинские бойцы уничтожают российскую технику изо всех имеющихся видов вооружений, начиная от небольших коптеров с гранатами, заканчивая ударами авиации.

[ + – ] Первый уничтоженный танк Т-90М — самая новая модификация в российской армии Фото: скриншот

Визит Джо Байдена в Украину. 20 февраля 2022

Незадолго до годовщины начала полномасштабной войны в Украину прибыл президент США Джо Байден. Этот необъявленый визит стал символичным для Киева. Визит Байдена в Киев — это первая поездка американского лидера в Украину за 15 лет, кроме этого Джо Байден пошел на нарушение протоколов безопасности и приехал в украинскую столицу на поезде. Также это первый визит для президента США в воюющее государство, где критически важные объекты не контролируют американские бойцы.

[ + – ] Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден Фото: Офис президента

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