Возврат Крыма, участие НАТО, "корейский сценарий": 5 вариантов, как закончится война

Полномасштабные боевые действия в Украине переходят на второй год. Запад не знает, что делать с ядерной державой – звучат идеи о невозможности победы над врагом и призывы к переговорам. Фокус изучил, что говорят западные военные и поговорил с украинскими, чтобы обозначить возможные варианты конца горячей фазы противостояния.

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Москва не достигнет политических целей и не захватит всю Украину, а ВСУ становится все труднее выгонять захватчиков с каждого сантиметра оккупированной территории, заявил в интервью британской газете Financial Times глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли.

"Это чрезвычайно сложно. (Победа Украины) потребует, по сути, развала российской армии", — добавляет глава Генштаба.

Американский генерал видит, как стороны "зациклились на целях" и не желают говорить, но наличие у России ядерного арсенала повышает ставки.

"Большая страна имеет ядерное оружие. Надо быть сознательным в управлении эскалацией противостояния, отстаивать принципы ООН и международного порядка", — отмечает он.

Дипломатические возможности между Москвой и Киевом, по словам Милли, могут появиться в любой момент. Его норвежский коллега, генерал Эйрик Кристофферсен согласился с этими утверждениями — победа одной из сторон потребует очень много времени. Сценарий долгой войны будет иметь ужасные последствия для людей, считает Кристофферсен.

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"Украина опирается на помощь Запада, а Россия — на поддержку Северной Кореи, Ирана и технологий Китая. В Украине идет битва за то, кто сможет устоять. В худшем случае война продлится несколько лет", — говорит генерал.

В Кремле вновь заговорили о "плане Б" для Украины — авторства бывшего нардепа от ОПЗЖ, кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука. Предполагается раздел Украины по "корейскому сценарию". Россия попытается полностью захватить Луганскую и Донецкую области с сухопутным коридором в Крым и после этого может приступить к плану "Б", уверяет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Война на истощение: 5 главных вариантов окончания войны для Украины

Старший научный сотрудник по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель отмечает, что Москва изменила тактику боев в апреле 2022 года. Кремлю нужно истощить ресурсы Киева быстрее собственных.

"Российские власти полагаются на информационную войну и шантаж Европы энергоносителями, чтобы сократить международную помощь Украине. Мобилизация порядка 200 тысяч человек в ближайшее время отразится на фронтовой ситуации. Идеи атак из Беларуси маловероятны до конца весны — Россия не перебрасывала туда достаточно воинских сил", — убежден он.

Если поставки тяжелого вооружения, танков и БМП, с Запада наберут обороты, украинское контрнаступление вполне может начаться во второй половине 2023 года, заявил аналитик.

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Опрошенные Фокусом эксперты назвали 5 возможных сценариев окончания горячей фазы конфликта. Все они зависят от положения на фронте, общественной и политической ситуации в Украине и РФ.

Как закончится война в Украине

Первый вариант – ВСУ освобождают все территории до границ после распада СССР по состоянию на 1991 год. Далее садимся за стол переговоров и решаем, как сосуществовать с Россией.

– ВСУ освобождают все территории до границ после распада СССР по состоянию на 1991 год. Далее садимся за стол переговоров и решаем, как сосуществовать с Россией. Второй вариант — нехватка у Киева экономических или военных ресурсов для первого варианта. При этом, есть территориальное преимущество по сравнению с положением на 24 февраля. ВСУ заходят в Крым и ОРДЛО.

— нехватка у Киева экономических или военных ресурсов для первого варианта. При этом, есть территориальное преимущество по сравнению с положением на 24 февраля. ВСУ заходят в Крым и ОРДЛО. Третий вариант — украинская экономика терпит коллапс, Запад уменьшает военную помощь. Мирные переговоры будут вестись по состоянию на сложившийся момент.

— украинская экономика терпит коллапс, Запад уменьшает военную помощь. Мирные переговоры будут вестись по состоянию на сложившийся момент. Четвертый вариант — проблемы в российской экономике. В качестве "доброй воли" агрессор покидает оккупированные территории Украины.

— проблемы в российской экономике. В качестве "доброй воли" агрессор покидает оккупированные территории Украины. Пятый вариант — противостояние масштабируется на другие страны НАТО или другие коалиции. При таком раскладе возникает вопрос, насколько будут важны проблемы Украины в мировой войне.

Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич в разговоре с Фокусом подчеркивает реальность "корейского раздела" при третьем варианте из-за нехватки денег и военных ресурсов для победы Украины.

"Капитуляцию Москва не планирует, а Украина не оккупировала территорий России. Стороны сядут за стол переговоров и будут договариваться о прекращении огня по линии фронта на текущий момент", — добавляет он.

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко критикует планы России по развалу Украины, которые вбрасываются не первый раз за долгие годы.

"Медведчук может говорить c Путиным о чем угодно — это ноль, которого звать никак. Россияне пробуют качать историю о "двух Украинах", мы проходили это в 2004-м и 2014 годах. Ничего не меняется, Кремль работает в парадигме последних десятилетий", — говорит Денисенко Фокусу.

Затяжная война не в пользу Украины: ВСУ победят с танками и БМП

ВСУ будет сложно защищаться от нападения ВС РФ в первой половине 2023 года и начало широкомасштабного контрнаступления пока выглядит маловероятным, пишет Густав Грессель.

Украинские военные, по его оценкам, довольствуются огнем с закрытых позиций из артиллерии и атаками позиций врага пехотой. Эта тактика обусловлена нехваткой бронетранспортеров, боевых бронемашин и танков.

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"Если поставки тяжелого вооружения, западных танков и БМП наберут обороты, контрнаступление ВСУ будет во второй половине 2023 года. Запчасти и боеприпасы для советского вооружения уже дефицитные. По мере затягивания войны они иссякнут, предсказать их доступность сложно — нужно договариваться со странами, у которых осталось советское оружие. Количество боевых систем Запада пока невелико. Танки и бронетранспортеры подвержены большему износу по сравнению с артиллерией и системами ПВО" — дополняет аналитик.

Политолог Владимир Фесенко обращает внимание на другую позицию генерала Милли. В телефонном разговоре от 11 февраля с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным он выразил понимание потребностей Сил обороны. Залужный благодарил коллегу за значительный личный вклад в приближение победы Украины.

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"Затягивание войны не в пользу Украины. Слова Милли (о невозможности победы воюющих сторон, — ред.) — это сигнал. Киев должен думать о быстром сценарии завершения войны. Американские политики получили месседж — больше помощи Украине, чтобы боевые действия не затягивались", — говорит Фокусу политолог.

По его словам, в США есть критики варианта полного освобождения оккупированных территорий Украины. Есть точка зрения, что вопрос о Крыме решат политико-дипломатическим путем позже.

"Корейский вариант, проговариваемый Россией и ее марионетками, не принесет мира. Это пауза — заморозка по линии фронта. Варианты развития событий можно прикидывать к концу 2023 года, все зависит от масштабов западной поддержки, военной ситуации, от положения дел в России. Я не уверен, что РФ выдержит длительную борьбу", — подчеркивает эксперт.

Лучший сценарий для Украины — выход к Краснодону и взятие Крыма с Керченским мостом

Владимир Путин настроен только на победу, вложив в войну колоссальные экономические и военные ресурсы, он не пойдет ни на какие соглашения, уверены западные аналитики.

"Могут возникать оперативные паузы, обе стороны будут перегруппировываться и пополнять запасы. Упрямство Путина проявляется в том, что он не идет на переговоры, выдвигая предварительные условия, совершенно неприемлемые для Киева. Это убедило Вашингтон и других союзников в одном — Украина не должна проиграть. Данная точка зрения — не единственная в западном альянсе. Разногласия по поводу развязки войны продолжатся" — сказано в статье ECFR.

Военный эксперт Игорь Козий отмечает Фокусу, что высказывания главнокомандующих армии США и Норвегии говорят о непонимании Запада, что делать с Россией.

"Надо что-то делать, но это же ядерная держава. Милли озвучивает нарративы администрации Джо Байдена. Многое зависит от вопроса применит ли Путин ядерное оружие. Никто еще не может ответить — да или нет. Путин пробует себя позиционировать как самурай — он пойдет до конца, а что такое конец в его понятии — непонятно. Это не значит, что пойдет вся армия РФ и ядерные ракеты полетят", — комментирует он.

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Непростой вопрос — соотношение ресурсов и экономики. Министр обороны России рассказывал о 25 миллионах призывного ресурса. Генштаб ВСУ в сводке на 18 февраля сообщил о 142 270 уничтоженных оккупантах.

Мечта украинцев увидеть руины Кремля пока неосуществима, говорит Фокусу политолог Виктор Бобыренко.

"Байден на встрече с Зеленским в декабре говорил о нескольких сценариях войны, в том числе о мирных переговорах после выхода ВСУ на Чонгар и Перекоп. В конституциях двух стран написано, что Крым — неотъемлемая часть и в уголовных кодексах это отражена его территориальная принадлежность", — сообщает эксперт.

Бобыренко делает вывод, что предмета для переговоров при жизни Путина нет, а вариантом для окончания горячей фазы может быть временное перемирие.

"Наше поколение получит перемирие, а где мы остановимся — зависит от ВСУ. Самый лучший сценарий для Украины — выход до Краснодона Луганской области и взятие Крыма с Керченским мостом. У Японии с Россией нет мира, их перемирие длится с 1945 года. Две Кореи в состоянии перемирия с 1953-года, но это значит передача паса следующим поколениям", — резюмирует политолог.

Напомним, что 20 февраля в Киев прибыл с тайным визитом президент США Джо Байден. В сопровождении украинских чиновников его увидели на Софийской площади.

Американский лидер приехал не с пустыми руками — он обещал предоставить Украине пакет военной помощи на 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы для дальнобойных РСЗО HIMARS и гаубиц, а также ПТРК Javelin.

Владимир Зеленский заявил, что результаты его переговоров с Байденом вскоре отразятся на ходе войны с Россией.

Российские пропагандисты посчитали визит Байдена в Украину "унижением" России. Телеведущая Ольга Скабеева сказала, что в Киеве для Байдена якобы специально включили воздушную тревогу.